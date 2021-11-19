Ведущий хавбек Вереса пропустит матч с Металлистом 1925

В поединке 15 тура чемпионата УПЛ ровенский "Верес" будет принимать харьковский "Металлист 1925" 22 ноября в Луцке.

Как сообщает Meta-ratings.com.ua, нападающий Mихаил Сергийчук, пропустивший две тренировки из-за повреждения, уже восстановился и занимается в общей группе.

А вот полузащитник Евгений Пасич, не избежавший мышечной травмы, скорее всего, не сможет помочь ровенчанам в очередном календарном поединке.

Напомним, что "Верес" занимает в чемпионате УПЛ восьмое место, набрав 19 очков. "Металлист 1925" на девятой строчке и имеет в своем активе тоже 19 очков.