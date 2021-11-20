Дебюты Хави и Шевченко, проверка Арсенала на прочность. Какой футбол смотреть на выходных

UA-Футбол традиционно собрал для вас самые вкусные матчи, за просмотром которых вы наверняка не заметите, как пролетят ближайшие выходные – 20 и 21 ноября.

Суббота, 20 ноября

Аталанта – Специя

Серия А

Время – 16:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Противостояние украинских футболистов в ТОП-чемпионате – это событие. В эти выходные такое может произойти в Италии, где на поле имеют шанс пересечься Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. Первый играл за сборную, так что велика вероятность, что он вступит в игру во втором тайме после выхода на замену. Второй должен быть свежее, к тому же у "Специи" серьезные кадровые проблемы – выбор у тренера крайне ограничен. Не стоит забывать, что контракт Коваленко принадлежит именно "Аталанте", поэтому он будет настроен по-особому на этот поединок.

Лацио – Ювентус

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Маурицио Сарри два года назад выиграл Серию А и был уволен с должности главного тренера "Ювентуса". Как показало дальнейшее развитие событий, то решение туринского гранда было поспешным. Сейчас завалы после Андреа Пирло пытается разгрести Аллегри, в то время как Сарри спокойно трудится на благо "Лацио". Римляне выглядят более убедительно и попытаются оторваться от Старой синьоры в турнирной таблице.

Днепр-1 – Александрия

УПЛ

Время – 19:30

Телетрансляция – УНИАН

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"Днепр-1" отчаянно пытается не отстать от "Зари" и "Ворсклы". Команда Йовичевича по праву считается одним из претендентов на бронзу. Но в этом туре у нее будет непростое испытание, ведь Александрия еще ни разу не проигрывала днепрянам в официальных матчах. Более того, они выиграли четыре из пяти поединков, а тот один завершился ничьей. С другой стороны, "Днепр-1" имеет в своем составе Артема Довбика, за которым сейчас очень интересно наблюдать. Возможно, нападающий сможет сломать неприятную тенденцию для своей команды.

Ливерпуль – Арсенал

АПЛ

Время – 19:30

Телетрансляция – Setanta Sport

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На старте сезона над канонирами не издевался разве что ленивый. Но они выдержали давление и выдали серию из десяти матчей без поражений, при этом только в двух не смогли победить. В трех последних матчах "Арсенал" не пропускал голов и уже вплотную приблизился к зоне Лиги Чемпионов. Разница между командой Артеты и Ливерпулем составляет всего два очка. При этом мерсисайдцы в двух последних турах набрали один балл. Никто не говорит, что победа позволит Арсеналу снова стать претендентом на титул, но с ним снова начнут считать.

Барселона – Эспаньол

Ла Лига

Время – 22:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Он вернулся. Они вернулись. Вместе с Хави вытаскивать "Барселону" из болота будет Дани Алвес. Понятно, что главной задачей 38-летнего бразильца будет налаживание командной атмосферы, он должен стать примером для молодежи. Кто, как не Дани Алвес объяснит остальным, почему "Барселона" обязана побеждать в каталонском дерби. Ну и мы наконец-то увидим, действительно ли Хави такой крутой тренер, как его рисуют.

Воскресенье, 21 ноября

Манчестер Сити – Эвертон

АПЛ

Время – 16:00

Телетрансляция – Setanta Sport

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У "Эвертона" в последнее время появилась привычка – неплохо начинать сезон, чтобы все поверили, что вот наконец-то ливерпульцы готовы бросить вызов грандам, а затем возвращаться в середину турнирной таблицы. В последний раз "Эвертон" побеждал еще в сентябре, как следствие плавно скатился на 11-ю строчку. Эта серия вполне может продолжиться, ведь с "Манчестер Сити" ириски разучились играть. Восемь поражений в восьми последних матчах говорят сами за себя. Но каждая серия рано или поздно заканчивается. Кто знает, возможно, мы увидим осечку команды Гвардиолы.

Ворскла – Мариуполь

УПЛ

Время – 17:00

Телетрансляция – Футбол

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В предыдущем туре чемпионата Украины полтавчане создали сенсацию – одолели киевское "Динамо". "Мариуполь" тоже выиграл и прервал свою крайне неутешительную серию. На первый взгляд, шансов у азовцев немного. Но им отступать некуда, тогда как над командой Максимова будет висеть бремя ответственности за результат – после успеха в Киеве от них теперь будут ждать большего. Почему этот матч еще интересен? Потому что в составах обеих команд есть привлекающие внимание игроки. Тилль, Рангел, Кане, Ризнык, Очеретько, Кащук и другие не дадут загрустить.

Интер – Наполи

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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Действующий чемпион против еще не проигрывавшего лидера сезона. Но нам эта игра интересна не столько интригами Серии А, сколько тем фактом, что уже в среду в гости к "Интеру" приедет "Шахтер". Вот и увидим, как контролирует Симоне Индзаги свою команду, будут ли у горняков шансы ее победить и сохранить шансы на выход в еврокубковую весну.

Дженоа – Рома

Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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Это первый матч Андрея Шевченко в должности клубного тренера. Разве нужны дополнительные аргументы? Но мы вспомним, что встретится Николаевич с Жозе Моуриньо, после сотрудничества с которым у него остались не самые приятные воспоминания. Символично.