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Черноморец - Динамо рассудит Шандор. Судейские назначения на 15-й тур УПЛ
Команды УПЛ узнали имена рефери на очередной тур
фото - Олександр Приходько
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
15-й тур
19 ноября (пятница)
"Черноморец" - "Динамо". Киев. стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 19:30. Арбитр - Александр Шандор (Львов), арбитрVAR — Алексей Деревинский (Хмельницкий)
20 ноября (суббота)
"Львов" - "Заря". Львов. "Арена Львов".14:00. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)
"Шахтер" - "Рух". Киев. НСК "Олимпийский". 17:00. Арбитр Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)
"Днепр-1" - "Александрия". Днепр. "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков)
21 ноября (воскресенье)
"Минай" - "Ингулец". Ужгород. стадион "Авангард".14:00. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов)
"Ворскла" - "Мариуполь". Полтава. стадион "Ворскла" им. А.Бутовского. 17:00. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево)
"Десна" - "Колос". Чернигов. стадион им. Ю.Гагарина. 19:30. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)
22 ноября (понедельник)
"Верес" - "Металлист 1925". Луцк. стадион "Авангард". 19:30. Арбитр - Александр Соловьян (Киев)
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