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Черноморец - Динамо рассудит Шандор. Судейские назначения на 15-й тур УПЛ

Премьер-лига
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Команды УПЛ узнали имена рефери на очередной тур

Черноморец - Динамо рассудит Шандор. Судейские назначения на 15-й тур УПЛ

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

15-й тур

19 ноября (пятница)

"Черноморец" - "Динамо". Киев. стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 19:30. Арбитр - Александр Шандор (Львов), арбитрVAR — Алексей Деревинский (Хмельницкий)

20 ноября (суббота)

"Львов" - "Заря". Львов. "Арена Львов".14:00. Арбитр - Юрий Иванов (Донецкая область)

"Шахтер" - "Рух". Киев. НСК "Олимпийский". 17:00. Арбитр Евгений Арановский (Киев), арбитр VAR – Сергей Бойко (Киевская область)

"Днепр-1" - "Александрия". Днепр. "Днепр-Арена". 19:30. Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава), арбитр VAR – Катерина Монзуль (Харьков)

21 ноября (воскресенье)

"Минай" - "Ингулец". Ужгород. стадион "Авангард".14:00. Арбитр - Роман Блавацкий (Львов)

"Ворскла" - "Мариуполь". Полтава. стадион "Ворскла" им. А.Бутовского. 17:00. Арбитр - Ярослав Козык (Мукачево)

"Десна" - "Колос". Чернигов. стадион им. Ю.Гагарина. 19:30. Арбитр - Максим Козыряцкий (Запорожье)

22 ноября (понедельник)

"Верес" - "Металлист 1925". Луцк. стадион "Авангард". 19:30. Арбитр - Александр Соловьян (Киев)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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