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Два ключевых игрока не помогут Руху в матче против Шахтера
Поединок состоится 20 ноября в 17:00
Рух/Автор невідомий
"Рух" на базе в Винниках завершил тренировочный цикл перед поединком с донецким "Шахтером".
18 ноября команда провела тренировку с двумя разными группами в течение двух часов. После разминки "желто-черные" работали с тренером по физподготовке, а впоследствии главный тренер Леонид Кучук уделил внимание наработкам тактических аспектов игры.
Как сообщает официальный сайт львовян, из-за дисквалификации команде не сможет помочь полузащитник Алексей Сыч. Также не сыграет против "Шахтера" нападающий Андрей Борячук, права на которого принадлежат донецкому клубу.
Уже сегодня, 19 ноября, делегация "Руха" после утренней тренировки возьмет курс на Киев. А в субботу, 20 ноября, "желто-черные" на НСК "Олимпийский" померяются силами с вице-чемпионом Украины донецким "Шахтером". Начало матча в 17.00
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