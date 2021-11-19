"Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, почему принял решение взять грузинское гражданство.

– Почему ты принял предложение сборной Грузии? Играть?

– Не в этом дело. Хотел перейти, если не подводит память, еще до Чемпионата мира - 2019. Но из уважения к Игорю и Григорю Суркисам я этого не сделал.

Я с ними обсуждал этот вопрос, потому что был бы легионером в "Динамо", если бы поменял гражданство. Они мне сказали, что неважно, буду я легионером или нет, я еще молодой, нужно было дать время себе, чтобы я осознанно это решил.

Они меня этим образом чуть остановили и дали возможность подумать, чтобы я был уверен в своем решении. Прошло время, я выиграл ЧМ, получил травму. Когда я травмировался, через неделю должен был ехать играть за сборную первый матч, то есть я должен был раньше принимать гражданство.

Сломался, восстановился – и только тогда получил. Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я в первую очередь грузин. Знаю, что мой второй дом Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины.

Это не значит, что я предал какую-то страну. Я никого не предавал. Я изначально грузин. Принял гражданство Украины, чтобы играть за "Динамо". Потому что в ДЮФЛ нельзя играть легионерам.

У меня были по бабушкиной линии родственники. У меня спросили, есть ли родственники, я сказал: "Да", они попросили поменять гражданство. Я из-за этого решил поменять. Но я изначально был грузином, когда приехал. Но решил поменять из-за выступлений за "Динамо", не думал о сборной или еще о чем-то.

Мой дедушка хотел, чтобы я играл за сборную Грузии. Когда его не стало, я принял окончательное решение, что посвящу это ему, – сказал Цитаишвили.

Напомним, в 2019 году в составе молодежной сборной Украины Цитаишвили стал чемпионом мира U-20.