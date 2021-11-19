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"Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист рассказал, почему отказался от украинского гражданства

"Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства

Фото: nakrebi.ge

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал, почему принял решение взять грузинское гражданство.

– Почему ты принял предложение сборной Грузии? Играть?

– Не в этом дело. Хотел перейти, если не подводит память, еще до Чемпионата мира - 2019. Но из уважения к Игорю и Григорю Суркисам я этого не сделал.

Я с ними обсуждал этот вопрос, потому что был бы легионером в "Динамо", если бы поменял гражданство. Они мне сказали, что неважно, буду я легионером или нет, я еще молодой, нужно было дать время себе, чтобы я осознанно это решил.

Они меня этим образом чуть остановили и дали возможность подумать, чтобы я был уверен в своем решении. Прошло время, я выиграл ЧМ, получил травму. Когда я травмировался, через неделю должен был ехать играть за сборную первый матч, то есть я должен был раньше принимать гражданство.

Сломался, восстановился – и только тогда получил. Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я в первую очередь грузин. Знаю, что мой второй дом Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины.

Это не значит, что я предал какую-то страну. Я никого не предавал. Я изначально грузин. Принял гражданство Украины, чтобы играть за "Динамо". Потому что в ДЮФЛ нельзя играть легионерам.

У меня были по бабушкиной линии родственники. У меня спросили, есть ли родственники, я сказал: "Да", они попросили поменять гражданство. Я из-за этого решил поменять. Но я изначально был грузином, когда приехал. Но решил поменять из-за выступлений за "Динамо", не думал о сборной или еще о чем-то.

Мой дедушка хотел, чтобы я играл за сборную Грузии. Когда его не стало, я принял окончательное решение, что посвящу это ему, – сказал Цитаишвили.

Напомним, в 2019 году в составе молодежной сборной Украины Цитаишвили стал чемпионом мира U-20.

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В статье: Грузия Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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Источник:
МУХА

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Комментарии (12)
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Gerd Muller (Житомир)
19.11.2021 в 11:57
Нема про що казати. Вигідно було стати громадянином України -- став. А потім це перестало бути вигідним, знову став громадянином Грузії. А так все правильно -- етнічний грузин виступає за Грузію.
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
19.11.2021 в 11:50
"...І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь..."
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+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 11:37
Він етнічний грузин. Тому про т.зв. зраду не може бути й речі. Є питання по рівню його гри й по конкуренції в Динамо...
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+1
0
старий фан (Рівне)
19.11.2021 в 11:36
Молодець, що все роз'яснив.
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0
0
avatar
2.dc (Николаев)
19.11.2021 в 11:15
+1. Здесь нет, и не может быть никаких вопросов/непоняток…
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+3
0
Only DK (Kyiv)
19.11.2021 в 11:13
Грузин играет за сборную Грузии. Яка зрада? Это не помоечные марлосы с мораесами, которые меняли паспорта за бабки
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+4
-3
avatar
simargl (Чернигов)
19.11.2021 в 10:34
Это его право крови. Выбор сделан. Но имя сделала ему Украина, научило играть в футбол киевское Динамо. В целом не большая потеря для сборной Украины, но и не большое приобретение для сборной Грузии...
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+6
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 11:42
Час покаже, йому всього 21 учора виповнилося. До речі, він би міг як і Вітя Циганков грати за Ізраїль...)
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0
0
Gerd Muller (Житомир)
19.11.2021 в 11:53
Вітя Циганков за Ізраїль не грає.
0
0
rivnenskyi (Рівне)
19.11.2021 в 10:30
Камон, бро. Ти - грузин. Ніхто на тебе зла в Україні не тримає. Успіхів в українських клубах і в своїй рідній збірній Грузії!
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+9
-1
Only DK (Kyiv)
19.11.2021 в 10:17
Все правильно сделал
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+8
-1
Prach13 (Дрогобич)
19.11.2021 в 10:19
Підтримую!
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+6
-1


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