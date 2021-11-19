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"Не давал мне играть". Экс-игрок Шахтера хотел покинуть клуб из-за Луческу

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец вспомнил время под руководством румынского тренера

"Не давал мне играть". Экс-игрок Шахтера хотел покинуть клуб из-за Луческу

Новина українською

Бывший игрок "Шахтера" Дентиньо вспомнил время в донецком клубе, когда "горняков" возглавлял нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу.

“Я всегда очень усердно тренировался. Конечно, меня расстраивало, что у меня не было больше возможностей. А я этого заслуживал. Был период, когда я хотел уйти из клуба. Когда я пришел сюда, мой первый тренер (Мирча Луческу — прим.) не давал мне играть.

Я очень много раз задумывался о том, чтобы уйти. Я не знаю, сделал ли я ему что-то. Он просто не давал мне возможности играть. Двойная мотивация против "Динамо" из-за Луческу? Я думаю, что потом он увидел и оценил меня.

После одного матча с "Динамо" он сказал, что я очень многому с ним научился. У меня была экстрамотивация играть против Луческу“, - сказал Дентиньо.

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В статье: Мирча Луческу Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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Матч Футболович
19.11.2021 в 11:44
Да вали уже, за@б@л нытьем, особенно после ухода. Жирдосина ленивая, лавочку полировал, кучу $ листал, теперь г@вном поливает. Всё тебя балласта устраивало, не устраивало, свалил бы давным-давно,а не 10 лет на подсосе. Фублд ну и противный тип
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 11:34
Цыганческу всегда себе приписывал все заслуги)))) Пусть покажет в этом сезоне что-то!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 11:25
А після 2016 хто не давав?)
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