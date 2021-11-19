"Не давал мне играть". Экс-игрок Шахтера хотел покинуть клуб из-за Луческу

Бывший игрок "Шахтера" Дентиньо вспомнил время в донецком клубе, когда "горняков" возглавлял нынешний наставник "Динамо" Мирча Луческу.

“Я всегда очень усердно тренировался. Конечно, меня расстраивало, что у меня не было больше возможностей. А я этого заслуживал. Был период, когда я хотел уйти из клуба. Когда я пришел сюда, мой первый тренер (Мирча Луческу — прим.) не давал мне играть.

Я очень много раз задумывался о том, чтобы уйти. Я не знаю, сделал ли я ему что-то. Он просто не давал мне возможности играть. Двойная мотивация против "Динамо" из-за Луческу? Я думаю, что потом он увидел и оценил меня.

После одного матча с "Динамо" он сказал, что я очень многому с ним научился. У меня была экстрамотивация играть против Луческу“, - сказал Дентиньо.