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Черноморец - Динамо | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

Премьер-лига
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Свои против своих

Черноморец - Динамо | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем Youtube-канале в аудио формате. Начало стрима в 19:25 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

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Одесситы снова не сыграют в родных стенах. На этот раз игра пройдёт на их номинально резервном стадионе, который неожиданно является клубным для их будущего соперника. В составе "Черноморца" выступает полтора десятка арендованных из "Динамо", однако на этот раз Мирча Луческу разрешил им всем играть, поэтому наконец-то сможем увидеть и ответить на вопрос: как же в УПЛ арендованные играют против своего клуба.

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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