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Черноморец - Динамо | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио
Свои против своих
Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем Youtube-канале в аудио формате. Начало стрима в 19:25 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
Одесситы снова не сыграют в родных стенах. На этот раз игра пройдёт на их номинально резервном стадионе, который неожиданно является клубным для их будущего соперника. В составе "Черноморца" выступает полтора десятка арендованных из "Динамо", однако на этот раз Мирча Луческу разрешил им всем играть, поэтому наконец-то сможем увидеть и ответить на вопрос: как же в УПЛ арендованные играют против своего клуба.
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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