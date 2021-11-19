Черноморец - Динамо | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

Черноморец - Динамо онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем Youtube-канале в аудио формате. Начало стрима в 19:25 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Одесситы снова не сыграют в родных стенах. На этот раз игра пройдёт на их номинально резервном стадионе, который неожиданно является клубным для их будущего соперника. В составе "Черноморца" выступает полтора десятка арендованных из "Динамо", однако на этот раз Мирча Луческу разрешил им всем играть, поэтому наконец-то сможем увидеть и ответить на вопрос: как же в УПЛ арендованные играют против своего клуба.

Комментатор: Сергей Швец

Режиссер трансляции: Александр Рыженко