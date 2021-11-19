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Защитник Руха: Очень серьезно подходим к матчу с Шахтером

Премьер-лига
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Максим Белый - о предстоящей игре с "горняками"

Защитник Руха: Очень серьезно подходим к матчу с Шахтером

Фото: ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый рассказал о подготовке своей команды к матчу чемпионата Украины против донецкого "Шахтера".

"Против такой команды как "Шахтер" играть интересно всегда. Будем противостоять клубу европейского уровня. Разумеется, это гранд украинского футбола. Сейчас у "горняков" новый тренер. Они играют по новой тактической схеме. Это скоростная команда, хорошо играющая в пас и контролирующая мяч. Ни для кого не секрет, что у дончан индивидуально очень сильные игроки. Нас ждет тяжелый матч.

К матчу готовимся в обычном режиме. Конечно, после досадного поражения "Черноморца" в родных стенах, настроение не самое лучшее, но мы понимаем, что оглядываться назад смысла нет. Нужно смотреть только вперед. Очень серьезно подходим к матчу с "Шахтером". Будем делать все для того, чтобы получить очки. Важно сыграть сконцентрировано и отдать все силы в поле. Если выиграть большинство единоборств, шансы на положительный результат появятся", - сказал Белый.

Напомним, матч "Шахтер" - "Рух" состоится в субботу, 20 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский. Начало встречи - в 17:00.

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В статье: Максим Белый Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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