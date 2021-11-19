Герой футбольного дня. Георгий Цитаишвили

Во время своего пребывания в основной обойме "Динамо" он много жаловался на отсутствие игровой практики. Особенно после триумфального чемпионата мира U-21 в Польше, покорившегося сборной Украины. Цитаишвили был важным игроком для Петракова, забил в финале, но его клубная история ярко демонстрировала разницу между взрослым и юношеским футболом.

Георгий практически без шансов проигрывал конкуренцию тогда еще не до конца возмужавшему Виктору Цыганкову, а сейчас говорит о своем конкуренте как о футболисте топ-класса. Пока Виктора не продадут, двери в основу "Динамо" перед Цитаишвили закрыты (хотя не факт, что даже после трансфера основного правого вингера ставка будет сделана именно на игрока сборной Грузии). Однако за Цитаишвили интересно наблюдать даже в "Черноморце".

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Сегодня это игрок, который качественно выделяется в составе аутсайдера. Выделяется не только среди игроков "Черноморца", но и среди всех участников УПЛ. Цитаишвили – лидер чемпионата (после 14 туров) по показателю удачных обводок за матч. В среднем он совершает их по 4,9 за игру. У ближайшего преследователя, которым является Манор Соломон – по 4,7 обводки. А лучший игрок "Динамо" по этому компоненту (Николай Шапаренко) совершает в среднем по 3,5 удачных обводок за матч.

Цитаишвили силен и в некоторых других компонентах игры. В текущем чемпионате он уже проводил матчи, в которых наносил по шесть и пять ударов за игру, выдавал матчи с более чем двадцатью единоборствами, в некоторых матчах совершал 70+ ТТД. В "Ворскле" ему помешали травмы, зато в "Черноморце" Гио играет много и очень неплохо.

Сегодня для него особый матч. Помимо чисто футбольных сильных сторон, вперед будет гнать и заоблачная мотивация, ведь "Динамо" позволило своим игрокам, которые арендованы "Черноморцем", сыграть в одесско-киевском противостоянии. Вот и возможность проверить свои способности на фоне Виктора Цыганкова.