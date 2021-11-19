"Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о нападающем "Днепра-1", права на которого принадлежат киевскому клубу, Назария Русина.

"Если мы касаемся Назария Русина. Да, перспективный парень. Но есть разговор, когда тебя что-то не устраивает, ты приходишь к тренеру, с ним решаешь свои вопросы. Или когда ты бежишь к президенту и плачешься ему в плечо.

Президент, конечно, будет поддерживать, как футболиста, так и тренера, но решать все равно тренеру, кто должен играть и оставаться в команде", – сказал Хацкевич.