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"Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине

Премьер-лига
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Бывший наставник "Динамо" высказался о своем экс-подопечном

"Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич высказался о нападающем "Днепра-1", права на которого принадлежат киевскому клубу, Назария Русина.

"Если мы касаемся Назария Русина. Да, перспективный парень. Но есть разговор, когда тебя что-то не устраивает, ты приходишь к тренеру, с ним решаешь свои вопросы. Или когда ты бежишь к президенту и плачешься ему в плечо.

Президент, конечно, будет поддерживать, как футболиста, так и тренера, но решать все равно тренеру, кто должен играть и оставаться в команде", – сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
ПРЯМА ЧЕРВОНА

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