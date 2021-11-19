Защитник Львова вернулся в общую группу перед матчем с Зарей

20 ноября "Львов" в 15 туре чемпионата УПЛ будет принимать "Зарю".

У львовян возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификации не смогут сыграть Алексей Зозуля и Александр Романчук.

По информации источника, последнего заменит легионер Энес Махмутович. Защитник сборной Люксембурга из-за повреждения в последних четырех турах не выступал, однако на этой неделе уже тренируется в общей группе и сможет помочь в матче с луганчанами.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.