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Защитник Львова вернулся в общую группу перед матчем с Зарей
Футболист поможет своей команде в ближайшей игре
Фото: ФК Львов
20 ноября "Львов" в 15 туре чемпионата УПЛ будет принимать "Зарю".
У львовян возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификации не смогут сыграть Алексей Зозуля и Александр Романчук.
По информации источника, последнего заменит легионер Энес Махмутович. Защитник сборной Люксембурга из-за повреждения в последних четырех турах не выступал, однако на этой неделе уже тренируется в общей группе и сможет помочь в матче с луганчанами.
Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.
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