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Защитник Львова вернулся в общую группу перед матчем с Зарей

Премьер-лига
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Футболист поможет своей команде в ближайшей игре

Защитник Львова вернулся в общую группу перед матчем с Зарей

Фото: ФК Львов

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20 ноября "Львов" в 15 туре чемпионата УПЛ будет принимать "Зарю".

У львовян возникли кадровые проблемы: из-за дисквалификации не смогут сыграть Алексей Зозуля и Александр Романчук.

По информации источника, последнего заменит легионер Энес Махмутович. Защитник сборной Люксембурга из-за повреждения в последних четырех турах не выступал, однако на этой неделе уже тренируется в общей группе и сможет помочь в матче с луганчанами.

Напомним, что "Львов" занимает в чемпионате УПЛ 13 место, набрав десять очков.

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В статье: ФК Львов Энес Махмутович
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