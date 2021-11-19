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Гусев: Пускай Гармаш забивает и дальше, но надеемся, что и форварды начнут
Ассистент Луческу рассказал об адаптации новичков в "Динамо"
fcdynamo.kiev.ua
Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев рассказал о том, как проходит адаптация новичков - Ильи Шкурина, Эрика Рамиреса и Витиньо.
"Нельзя сказать, что они сразу начали играть на полную. Надеюсь, что после двух или трех полноценных сборов, весной этих ребят мы уже увидим другими. От нападающих нужны голы - их пока нет. Значит, есть над чем работать и есть куда прогрессировать. У всех есть шанс - тренер дает время каждому.
Сейчас получается у Гармаша: Денис забивает, помогает команде, его дважды признавали лучшим игроком месяца. Пускай забивает и дальше, но надеемся, чтобы и наши форварды тоже начнут забивать", - сказал Гусев.
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