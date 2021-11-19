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Гусев: Пускай Гармаш забивает и дальше, но надеемся, что и форварды начнут

Премьер-лига
(2 голосов)

Ассистент Луческу рассказал об адаптации новичков в "Динамо"

Гусев: Пускай Гармаш забивает и дальше, но надеемся, что и форварды начнут

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера киевского "Динамо" Олег Гусев рассказал о том, как проходит адаптация новичков - Ильи Шкурина, Эрика Рамиреса и Витиньо.

"Нельзя сказать, что они сразу начали играть на полную. Надеюсь, что после двух или трех полноценных сборов, весной этих ребят мы уже увидим другими. От нападающих нужны голы - их пока нет. Значит, есть над чем работать и есть куда прогрессировать. У всех есть шанс - тренер дает время каждому.

Сейчас получается у Гармаша: Денис забивает, помогает команде, его дважды признавали лучшим игроком месяца. Пускай забивает и дальше, но надеемся, чтобы и наши форварды тоже начнут забивать", - сказал Гусев.

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В статье: Олег Гусев Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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