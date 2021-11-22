Ровно 30 лет назад Динамо сыграло последний матч в турнирах СССР

Официальной датой прекращения существования Союза Советских Социалистических Республик считается восьмое декабря 1991 года, когда президенты Украины, Беларуси и России подписали договор о создании СНГ. Хотя окончательная декларация была принята 26 декабря Верховным Советом уже несуществующего государства.

Впрочем, процесс распада был запущен гораздо раньше. Украина, как известно, провозгласила свою Независимость 24 августа 1991, но шесть украинских клубов по инерции еще доиграли союзный чемпионат. "Черноморец" закончил сезон 1991-го года (последний тур состоялся 2-го ноября) на четвертом месте, "Динамо" – на пятом, "Днепр" был 9-м, "Шахтер" – 12-м, "Металлург" Запорожье финишировал на 13-й строчке, а "Металлист" на 15-й.

Параллельно проходил Кубок СССР, который в отличие от чемпионата разыгрывался по системе осень-весна. Именно в Кубке "Динамо" сыграло свой последний официальный матч в союзном футбольном турнире.

22 ноября 1991 года в рамках 1/8 финала киевляне встретились с "Динамо" из Минска. Под руководством Анатолия Пузача команда из столицы Украины одержала уверенную победу 2:0. В первом тайме отличился Владимир Шаран, а сразу после перерыва преимущество удвоил Олег Саленко.

Состав "Динамо" в том матче: Кутепов – Лужный, Цвейба, Алексаненков, Шматоваленко, Ковалец (Яковенко 46), В.Мороз, Ю.Мороз, Саленко, Беца (Грицына 63), Шаран (Бессмертный 26)

Ответный матч был запланирован на 26 ноября, но оба клуба отказались от его проведения. Таким образом, "Динамо" подвело черту под выступлениями в союзных турнирах. Киевляне в итоге 13 раз становились чемпионами СССР, девять раз выигрывали Кубок, трижды брали Суперкубок СССР, кроме того, дважды побеждали в Кубке обладателей кубков и однажды брали Суперкубок Европы, в Кубке Чемпионов дважды доходили до полуфинала.

А вот "Днепр", "Металлист", "Черноморец" и "Шахтер" свой последний матч в союзных соревнованиях сыграли именно 26 ноября. Днепряне выиграли у харьковчан 2:1 (первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "Металлиста"), а "Шахтер" обыграл "Черноморец" 2:0, но проиграл одесситам в серии пенальти 6:7. От участия в четвертьфинале Кубка СССР "Металлист" и "Черноморец" уже отказались.