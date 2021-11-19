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Де Дзерби: Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться
Тренер Шахтера рассказал о кадровой ситуации в команде
Фото: ФК Шахтер Донецк
Главный тренер "
– Мистер, какова кадровая ситуация в команде? Педриньо вернулся в общую группу: готов ли он сыграть с "Рухом"?
– Да, Педриньо два дня назад вернулся в общую группу и чувствует себя более-менее хорошо. Ему просто нужно снова привыкнуть, поменять скорость и движение во время тренировки. Возможно, в субботу в стартовом составе он не выйдет, но к Лиге чемпионов уже сможет быть готов.
– Как состояние Мораеса? Когда будет прооперирован Траоре?
– Траоре не будет до следующего сезона, Мораес еще не начал тренироваться с нами. Пока не знаю, начнет он до зимней паузы или после. Рассчитываем, что Сикан, Педриньо и Фернандо хорошо сыграют. Наша команда сильна даже без Траоре, хотя понятно, что Лассина был для нас плюсом. Сейчас мы на первом месте без него, и наше желание – завершить чемпионат на первом месте.
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