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"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков" - Тайсон сравнил расизм в Украине и Бразилии

Премьер-лига
(1 голосов)

В Бразилии тоже есть расизм

"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков" - Тайсон сравнил расизм в Украине и Бразилии

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Тайсон, который вернулся играть в Бразилию, сравнил ситуацию с расизмом и дискриминацией в Украине и у себя на родине.

"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков. Украина – сложная. Я приехал в 2010 году и играл с другом из Сенегала (вероятно, речь идет о Папе Гуйе из "Металлиста", - прим.), который сталкивался с этим каждый день, когда ходил на рынок или водил сына в школу… А в Бразилии моя мать прошла через это, когда мы переехали, она покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более высокопоставленные люди.

Моя мама подметала, убирала перед домом, когда проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с подобным сталкивалась не только моя мама, но и многие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана.

Если это зависит от меня, я всегда буду бороться. Многие просто перестают говорить или боятся быть обвиненными во лжи. Но ведь подобные факты происходят ежедневно, и мы не можем просто молчать", - сказал Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
GaúchaZH

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Комментарии (6)
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football_soccer (Украина)
19.11.2021 в 18:26
тю, проблема не в том, что ты слишком смуглый, ты - очень отбитый человек, на всю головушку. Умудрился довести даже своих же одноклубников, что пришлось в туалете прятаться .
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С.Карпович. (Ланівці)
19.11.2021 в 18:10
Безпринципне чмо.коли платили в Україні бабло ,то мовчав.а коли заробив на все життя,то почав поливати брудом.
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kalan-86 (Анкара)
19.11.2021 в 18:33
Оставим его персональные качества как игрока. Конкретно по его комментарию, где ты узрел грязь в адрес Украины? Он сравнил отношение к определенным людям здесь и там, у себя на родине, и провёл параллели. Или ты считаешь, что в Украине преимущественно цивилизованное отношение к людям другой рассы? К моему глубочайшему сожалению, здесь я с ним согласен. Что в Бразилии что в Украине очень много имбицилов, которых хлебом не корми просто дай оскорбить инакомыслящего или просто человека который выглядит как-то иначе.
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0
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ponomarenko (Харьков)
19.11.2021 в 17:56
Бедняга. А кто Клейтона Шавьера пожалеет, у которого ты жену соблазнил?
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+1
0
code906 (Kiev)
19.11.2021 в 17:56
Получал $3 млн/год зп, но «Украина - сложная».
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+2
-3
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SeventyFour (Phoenix)
19.11.2021 в 17:50
Зáeбâл ныть. Снова сопли) Хорошо хоть не в Вероне играл и не в Парме) , тогда б вообще застрелился
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+2
-1


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