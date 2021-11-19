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"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков" - Тайсон сравнил расизм в Украине и Бразилии
В Бразилии тоже есть расизм
Экс-хавбек "
"Это похоже. Я жил в стране, где много предрассудков. Украина – сложная. Я приехал в 2010 году и играл с другом из Сенегала (вероятно, речь идет о Папе Гуйе из "Металлиста", - прим.), который сталкивался с этим каждый день, когда ходил на рынок или водил сына в школу… А в Бразилии моя мать прошла через это, когда мы переехали, она покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более высокопоставленные люди.
Моя мама подметала, убирала перед домом, когда проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с подобным сталкивалась не только моя мама, но и многие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана.
Если это зависит от меня, я всегда буду бороться. Многие просто перестают говорить или боятся быть обвиненными во лжи. Но ведь подобные факты происходят ежедневно, и мы не можем просто молчать", - сказал Тайсон.
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