Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Руха: Едем к Шахтеру за очками
Львовяне намерены дать бой горнякам
Фото: ФК Рух
Капитан "
"Настроение прекрасное, во время ноябрьской паузы в чемпионате мы соскучились по футболу. Все же, на мой взгляд, на тренировках отработали продуктивно и это должно принести дивиденды в противостоянии с "горняками".
Mы осознаем силу "Шахтера", но едем в Киев за очками. Важно, что после вспышки коронавируса все игроки, которые находились на самоизоляции уже возвратились в строй и рвутся в бой.
На какой позиции сыграю завтра? Это будет решать главный тренер Леонид Кучук. Раньше действовал в опорной зоне полузащиты, в последних турах - в центре обороны. Важно не занимать чужого места и приносить пользу "Руху" на любой позиции", - сказал Мартынюк.
Напомним, матч "Шахтер" - "Рух" состоится в субботу, 20 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский. Начало встречи - в 17:00.
Популярное сейчас
- Игроки Сити шанса подколоть не упустили. Зинченко сделал фото с Белановым и его Золотым мячом
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Гармаш: Возвращение в Динамо ударило по кошельку
- Пока есть время. Артем Беседин обвенчался со своей второй половинкой. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО