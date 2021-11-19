  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Руха: Едем к Шахтеру за очками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Руха: Едем к Шахтеру за очками

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовяне намерены дать бой горнякам

Капитан Руха: Едем к Шахтеру за очками

Фото: ФК Рух

Новина українською

Капитан "Руха" Ярослав Мартынюк поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Настроение прекрасное, во время ноябрьской паузы в чемпионате мы соскучились по футболу. Все же, на мой взгляд, на тренировках отработали продуктивно и это должно принести дивиденды в противостоянии с "горняками".

Mы осознаем силу "Шахтера", но едем в Киев за очками. Важно, что после вспышки коронавируса все игроки, которые находились на самоизоляции уже возвратились в строй и рвутся в бой.

На какой позиции сыграю завтра? Это будет решать главный тренер Леонид Кучук. Раньше действовал в опорной зоне полузащиты, в последних турах - в центре обороны. Важно не занимать чужого места и приносить пользу "Руху" на любой позиции", - сказал Мартынюк.

Напомним, матч "Шахтер" - "Рух" состоится в субботу, 20 ноября в Киеве на НСК "Олимпийский. Начало встречи - в 17:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ярослав Мартынюк Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
seriksmirnov (Киев)
19.11.2021 в 21:09
вперед за ильичевцем!!!!!!!!!!!
Ответить
0
0
Forza INTER! (Покровск)
19.11.2021 в 21:00
За порваным очком!
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...