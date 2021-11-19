Капитан Руха: Едем к Шахтеру за очками

Капитан " Руха " Ярослав Мартынюк поделился ожиданиями от матча 15-го тура УПЛ с "Шахтером".

"Настроение прекрасное, во время ноябрьской паузы в чемпионате мы соскучились по футболу. Все же, на мой взгляд, на тренировках отработали продуктивно и это должно принести дивиденды в противостоянии с "горняками".

Mы осознаем силу "Шахтера", но едем в Киев за очками. Важно, что после вспышки коронавируса все игроки, которые находились на самоизоляции уже возвратились в строй и рвутся в бой.

На какой позиции сыграю завтра? Это будет решать главный тренер Леонид Кучук. Раньше действовал в опорной зоне полузащиты, в последних турах - в центре обороны. Важно не занимать чужого места и приносить пользу "Руху" на любой позиции", - сказал Мартынюк.