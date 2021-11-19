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Хацкевич: Многие говорят, что Суркисы состав назначают в Динамо. Это невозможно
Тренер говорит, что не было никакого давления
Экс-тренер киевского "
"Президенты выбирают составы команд? У меня такого не было. Ни в коем случае. Игорь и Григорий Суркисы интересовались, кто будет играть. Но они не спрашивали, прочему именно этот игрок. Это решение нашего тренерского штаба.
Не было никакого давления, поверьте мне. Многие говорят, что Суркисы состав назначают. Это невозможно", — считает Хацкевич.
Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы.
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