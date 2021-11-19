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Хацкевич: Многие говорят, что Суркисы состав назначают в Динамо. Это невозможно

Премьер-лига
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(1 голосов)

Тренер говорит, что не было никакого давления

Хацкевич: Многие говорят, что Суркисы состав назначают в Динамо. Это невозможно

Новина українською

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал о своих взаимоотношениях с владельцами клуба — братьями Суркисами.

"Президенты выбирают составы команд? У меня такого не было. Ни в коем случае. Игорь и Григорий Суркисы интересовались, кто будет играть. Но они не спрашивали, прочему именно этот игрок. Это решение нашего тренерского штаба.

Не было никакого давления, поверьте мне. Многие говорят, что Суркисы состав назначают. Это невозможно", — считает Хацкевич.

Напомним, что Хацкевич возглавлял "Динамо" с 2017 по 2019 годы.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 19:27
Они сборную комплектуют, времени нет на все!
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-3
metall5291 (Kharkiv)
19.11.2021 в 18:50
Конечно нет. Они просто "рекомендуют".
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0
-3


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