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"Сказали, что больше нужен в первой команде Динамо" - Вивчаренко отказался переходить в Черноморец
Хотя больше парень играет за U-19
fcdynamo.kiev.ua
Левый защитник "
– Ты из Одессы. Я знаю, что ты отказался от перехода, чтобы быть ближе к первой команде – это правда?
– В последний момент, да. Сказали, что нужен больше здесь, в первой команде, и сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, чтобы была игровая практика.
– Смотришь ли ты на Миколенко как на пример из первой команды
– Думаю, Миколенко – пример для всех. Молодой игрок, хороший, перспективный, многому можно у него научиться. Хочется так же быстро ворваться во взрослый футбол, как он.
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