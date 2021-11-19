"Сказали, что больше нужен в первой команде Динамо" - Вивчаренко отказался переходить в Черноморец

Левый защитник " Динамо " Константин Вивчаренко рассказал, почему он отказался переходить в аренду в "Черноморец".

– Ты из Одессы. Я знаю, что ты отказался от перехода, чтобы быть ближе к первой команде – это правда?

– В последний момент, да. Сказали, что нужен больше здесь, в первой команде, и сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, чтобы была игровая практика.

– Смотришь ли ты на Миколенко как на пример из первой команды

– Думаю, Миколенко – пример для всех. Молодой игрок, хороший, перспективный, многому можно у него научиться. Хочется так же быстро ворваться во взрослый футбол, как он.