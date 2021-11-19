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"Сказали, что больше нужен в первой команде Динамо" - Вивчаренко отказался переходить в Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотя больше парень играет за U-19

"Сказали, что больше нужен в первой команде Динамо" - Вивчаренко отказался переходить в Черноморец

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко рассказал, почему он отказался переходить в аренду в "Черноморец".

– Ты из Одессы. Я знаю, что ты отказался от перехода, чтобы быть ближе к первой команде – это правда?

– В последний момент, да. Сказали, что нужен больше здесь, в первой команде, и сейчас помогаю в команде U-19 в чемпионате и Лиге УЕФА, чтобы была игровая практика.

– Смотришь ли ты на Миколенко как на пример из первой команды

– Думаю, Миколенко – пример для всех. Молодой игрок, хороший, перспективный, многому можно у него научиться. Хочется так же быстро ворваться во взрослый футбол, как он.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Виталий Миколенко Константин Вивчаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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