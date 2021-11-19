Агрессивная перестройка | Оцениваем первые полгода де Дзерби в Шахтере

На следующей неделе наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби отметит полгода работы с "горняками". Мы решили немного раньше поздравить итальянского наставника с этой датой, а также проанализировать его работу с вице-чемпионом Украины. Что удается? Что нет? И как насчет привлечения молодых игроков из собственной Академии? Обсуждаем все это в нашем новом сюжете от Георгия Грошева.