Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агрессивная перестройка | Оцениваем первые полгода де Дзерби в Шахтере
Говорим об успехах и неудачах
На следующей неделе наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби отметит полгода работы с "горняками". Мы решили немного раньше поздравить итальянского наставника с этой датой, а также проанализировать его работу с вице-чемпионом Украины. Что удается? Что нет? И как насчет привлечения молодых игроков из собственной Академии? Обсуждаем все это в нашем новом сюжете от Георгия Грошева.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021
- Даша Савина: Супряга рыдал по ночам, когда тренером Динамо был Хацкевич
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 19:21
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...