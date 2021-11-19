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Агрессивная перестройка | Оцениваем первые полгода де Дзерби в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Говорим об успехах и неудачах

Агрессивная перестройка | Оцениваем первые полгода де Дзерби в Шахтере

UA-Футбол
Новина українською

На следующей неделе наставник "Шахтера" Роберто де Дзерби отметит полгода работы с "горняками". Мы решили немного раньше поздравить итальянского наставника с этой датой, а также проанализировать его работу с вице-чемпионом Украины. Что удается? Что нет? И как насчет привлечения молодых игроков из собственной Академии? Обсуждаем все это в нашем новом сюжете от Георгия Грошева.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 19:21
оценка плохо -7 очков потеряно в УПЛ 11 ЛЧ
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