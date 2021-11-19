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Бой с тенью. Стартовые составы на матч Черноморец - Динамо
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня в рамках 15-го тура
Уже известны стартовые составы команд:
Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Вачиберидзе, Скорко, Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай
Запасные: Паламарчук, Штогрин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Билошевский, Кадири, Долгов
Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Шкурин
Запасные: Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Тымчик, Яцык, Кулач, Антюх
Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет
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