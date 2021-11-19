Бой с тенью. Стартовые составы на матч Черноморец - Динамо

Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ Черноморец сыграет с Динамо. Игра состоится в Киеве.

Уже известны стартовые составы команд:

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Вачиберидзе, Скорко, Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай

Запасные: Паламарчук, Штогрин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Билошевский, Кадири, Долгов

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Шкурин

Запасные: Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Тымчик, Яцык, Кулач, Антюх