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Бой с тенью. Стартовые составы на матч Черноморец - Динамо

Премьер-лига
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Стартовые составы команд

Бой с тенью. Стартовые составы на матч Черноморец - Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Сегодня в рамках 15-го тура УПЛ Черноморец сыграет с Динамо. Игра состоится в Киеве.

Уже известны стартовые составы команд:

Черноморец: Варакута, Дубко, Биловар, Кузык, Вачиберидзе, Скорко, Тлумак, Исаенко, Авагимян, Брагару, Бугай

Запасные: Паламарчук, Штогрин, Сухоручко, Михайленко, Кравченко, Билошевский, Кадири, Долгов

Динамо: Бущан, Миколенко, Сирота, Кендзера, Караваев, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Витиньо, Цыганков, Шкурин

Запасные: Бойко, Шабанов, Де Пена, Леднев, Гармаш, Тымчик, Яцык, Кулач, Антюх

Напомним, что поединок начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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