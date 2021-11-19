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Цитаишвили с Динамо не сыграет. Известна причина
Хавбек приехал с травмой из сборной Грузии
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили не попал в заявку на матч 15-го тура УПЛ против "Динамо".
Сообщается, что 21-летний футболист, права на которого принадлежат киевлянам, вернулся из расположения сборной Грузии с небольшой травмой.
Напомним, что поединок "Черноморец" - "Динамо" начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.
Также отметим, что в текущем сезоне Цитаишвили сыграл за "Черноморец" в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол.
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