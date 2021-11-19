  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили с Динамо не сыграет. Известна причина
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили с Динамо не сыграет. Известна причина

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек приехал с травмой из сборной Грузии

Цитаишвили с Динамо не сыграет. Известна причина

Фото: facebook.com/fcdynamoua

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Георгий Цитаишвили не попал в заявку на матч 15-го тура УПЛ против "Динамо".

Сообщается, что 21-летний футболист, права на которого принадлежат киевлянам, вернулся из расположения сборной Грузии с небольшой травмой.

Напомним, что поединок "Черноморец" - "Динамо" начнется в 19:30, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также отметим, что в текущем сезоне Цитаишвили сыграл за "Черноморец" в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Джерело

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergejsmelanec057 (одесса)
19.11.2021 в 20:08
противно смотреть этот цырк.динамо-1 играет с динамо-2.одесса вообще потеряла своё чувство достоинства.
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.11.2021 в 19:55
На одну игру "травма"...
Ответить
0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 19:18
это потеря хороший игрок
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...