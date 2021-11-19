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Верес – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Верес – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Металлистом 1925".

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Встреча двух соседей! Команда из Ровно занимает восьмую строку, в то время как харьковчане с таким же количеством очков, но с худшей разницей, расположились на 9-й позиции. Коллективы точно никто не подвинет, однако кто продолжит дышать в спину "Десне" и "Александрии"? Или, может, будет ничья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 22 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: чемпионат Украины Верес (Ровно) УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков) Трансляция Аудио онлайн стрим
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