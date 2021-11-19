Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес – Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Металлист 1925
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 15-го тура чемпионата Украины между "Вересом" и "Металлистом 1925".
Встреча двух соседей! Команда из Ровно занимает восьмую строку, в то время как харьковчане с таким же количеством очков, но с худшей разницей, расположились на 9-й позиции. Коллективы точно никто не подвинет, однако кто продолжит дышать в спину "Десне" и "Александрии"? Или, может, будет ничья? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 22 ноября – в 19:25 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ
- Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
- Черноморец - Динамо. Анонс и прогноз матча УПЛ на 19 ноября 2021
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО