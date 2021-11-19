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Львов - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Львовяне всё же сыграют дома

Львов - Заря: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Заря/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Среди претендентов на третью строчку таблицы только луганская "Заря" выиграла все три поединка в трёх крайних играх. Это позволило подопечным Виктора Скрипника чуть обойти всех конкурентов, но преимущество над "Ворсклой" всего в один балл. "Львов" в последних пяти матчах набрал только четыре балла, и это пятый снизу результат В УПЛ. Однако в таблице команда Олега Дулуба на данный момент занимает место в зоне плей-офф.

Матч между "Львовом" и "Зарёй" состоится в субботу, 20 ноября, и пройдёт на домашнем стадионе львовян, "Арене Львов". Сигнал от арбитра о старте встречи должен прозвучать в 14:00 по Киеву.

В прямом эфире эту встречу можно будет увидеть на "Футбол 2". Этот канал можно найти у кабельных операторов и на спутниковой платформе Xtra.tv.

В интернете поединок покажут несколько платформ: oll.tv, Vodafone TV и других. Не забывайте, что все они работают по предоплате.

Если у вас не будет возможности увидеть эту игру, вы можете следить за ходом событий благодаря текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол - это один из самых удобных способов отслеживать ход событий, если не сможете их увидеть сами.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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