Хацкевич: Яремчук был пятым форвардом в Динамо

Экс-наставник " Динамо " Александр Хацкевич объяснил, почему Роман Яремчук так и не смог заиграть в составе киевского клуба.

"Я Рому Яремчука очень хорошо знаю, я его брал, когда он прошел все этапы — "Динамо" U-19, "Динамо-2", Первая лига. Когда Рома перескочил сразу с Ю-19 во вторую команду, у меня с Ищенко был разговор, мол, куда ты пацана, сразу в Первую лигу.

Я говорил, что он потянет. Я хорошо знал его возможности. Может, он не играл у меня центрального нападающего, но играл в той же схеме, что его использовали в Генте.

Рома — молодой парень, но на тот момент он был пятым нападающим в "Динамо". Можно было его держать. Ушел он в "Александрию" в аренду, после — пошел бы в "Зарю", потом — в "Днепр". Рано или поздно, он бы оказался в "Динамо". Но тогда он был пятым форвардом", - сказал Хацкевич.