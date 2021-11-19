  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хацкевич: Яремчук был пятым форвардом в Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хацкевич: Яремчук был пятым форвардом в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер рассказал, почему Роман не заиграл у киевлян

Хацкевич: Яремчук был пятым форвардом в Динамо

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Экс-наставник "Динамо" Александр Хацкевич объяснил, почему Роман Яремчук так и не смог заиграть в составе киевского клуба.

"Я Рому Яремчука очень хорошо знаю, я его брал, когда он прошел все этапы — "Динамо" U-19, "Динамо-2", Первая лига. Когда Рома перескочил сразу с Ю-19 во вторую команду, у меня с Ищенко был разговор, мол, куда ты пацана, сразу в Первую лигу.

Я говорил, что он потянет. Я хорошо знал его возможности. Может, он не играл у меня центрального нападающего, но играл в той же схеме, что его использовали в Генте.

Рома — молодой парень, но на тот момент он был пятым нападающим в "Динамо". Можно было его держать. Ушел он в "Александрию" в аренду, после — пошел бы в "Зарю", потом — в "Днепр". Рано или поздно, он бы оказался в "Динамо". Но тогда он был пятым форвардом", - сказал Хацкевич.

Напомним, что Яремчук в 2017 году покинул "Динамо" и перешел в "Гент", где отыграл четыре сезона. Прошлым летом Роман стал игроком "Бенфики".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Хацкевич Роман Яремчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Пряма червона

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...