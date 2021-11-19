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Хацкевич: Яремчук был пятым форвардом в Динамо
Тренер рассказал, почему Роман не заиграл у киевлян
фото - Олександр Приходько
Экс-наставник "
"Я Рому Яремчука очень хорошо знаю, я его брал, когда он прошел все этапы — "Динамо" U-19, "Динамо-2", Первая лига. Когда Рома перескочил сразу с Ю-19 во вторую команду, у меня с Ищенко был разговор, мол, куда ты пацана, сразу в Первую лигу.
Я говорил, что он потянет. Я хорошо знал его возможности. Может, он не играл у меня центрального нападающего, но играл в той же схеме, что его использовали в Генте.
Рома — молодой парень, но на тот момент он был пятым нападающим в "Динамо". Можно было его держать. Ушел он в "Александрию" в аренду, после — пошел бы в "Зарю", потом — в "Днепр". Рано или поздно, он бы оказался в "Динамо". Но тогда он был пятым форвардом", - сказал Хацкевич.
Напомним, что Яремчук в 2017 году покинул "Динамо" и перешел в "Гент", где отыграл четыре сезона. Прошлым летом Роман стал игроком "Бенфики".
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