Черноморец - Динамо 1:6. Арендованные не спасли

Уильям Шекспир не видел ни одного матча УПЛ, но нам кажется, что свой главный вопрос он мог бы сформулировать так: "Играть арендованным или не играть?". Киевское "Динамо" решило, что играть. Их футболистов в нынешнем "Черноморце" собралось сразу 16 и всем им киевляне разрешили выйти на поле против себя, невзначай уколов своего главного соперника. "Шахтер", если вдруг кто забыл, своим молодым игрокам против себя выступать запрещает. Как и "Динамо" запрещает тем футболистам, которые временно находятся в "Днепре-1". Но это совсем другой разговор.

Так вот, Юрий Мороз мог в эту пятницу выпустить полностью основной состав. Почти. Георгий Цитаишвили травмировался в сборной, а Никита Михайленко просто не готов, поскольку немало сил отдал молодежке. Да и сам коуч "моряков" был недоступен из-за дисквалификации. По этой же причине Мирча Луческу не мог задействовать Шапаренко, Сидорчука и Забарного, но даже без этой тройки игроков ему было кого ставить на выездной матч в Киеве. Вернулся Миколенко, был готов Цыганков, а Витиньо и Шкурин получили свой шанс заслужить доверие наставника.

Весь первый тайм прошел по одному сценарию. "Динамо" держало жертву в районе их владений, редко разрешая выходить на чужую половину. Подходов к штрафной было много, а вот с моментами дела шли туговато. По крайней мере, до забитого. В первые полчаса можно вспомнить опасный удар Цыганкова в штангу, а также падение Виктора возле ворот соперника. Вердикт - справедливая желтая капитану киевлян, это была симуляция. Несмотря на давление номинальных гостей, первый гол получился достаточно сумбурным. После прострела от Миколенко, мяч заметался по штрафной и серия рикошетов привела сферу к Буяльскому. Тот ударил в ближний, к чему Варакута был не готов - 0:1. И тут "Динамо" понесло.

Практически сразу Витиньо мог удваивать преимущество, но в ближнем бою не переиграл вратаря соперника. Прошла минута и бразилец таки забил. Шкурин скинул мяч вингеру за пределами штрафной, а тот красиво ударил издали. Второй. Чемпион Украины продолжал давить, что помогло ему забить еще. Снова небольшой сумбур после прострела справа, попытка забить Шкурина, но вместо этого - передача на Витиньо. Бразилец просто добил "кожаного" в пустые. Все шло к логичному уходу на перерыв, но одесситы удивили всех, отквитав один гол. После подачи с угла поля, Бугай головой скинул на Исаенко, а тот нанес последний удар - 1:3. И это самая неожиданная вещь первой 45-минутки.

Если кому-то на секунду показалось, что интрига есть, то нет. Интриги не было. В перерыве Юрий Мороз провел две замены, но Мирча Луческу пошел еще дальше, пустив в бой Дена Гармаша. Полузащитник (а сегодня он вышел в центре поля) не подвел, забив спустя уже две минуты. Да еще и как забив - классный удар издали. Тут смотреть нужно. Гармаш не остановился, вскоре заработав для своей команды пенальти. Удар с точки реализовал Буяльский, однако это событие было омрачено ВАРом и четырехминутным исследованием на тему: "Находился ли игрок "Динамо" в офсайде?". Вдоволь насмотревшись повторов, было принято решение - не находился. 1:5.

До финального свистка оставалось выяснить лишь одну вещь - продолжит ли "Динамо" улучшать разницу голов или остановится, дабы подготовиться к "Баварии"? Учитывая, что темп в сегодняшнем матче снизился, можно сказать, что гости выбрали энергосберегающий режим. Но даже в таком темпе они забили шестой. Вышедший на замену де Пена мощно навесил в штрафную, откуда свежий Кулач точно ударил головой. Первый гол за "бело-синих" от лучшего бомбардира прошлого первенства. На этом избиение было завершено. "Динамо" по делу взяло три очка, при этом улучшив разницу голов. Вполне возможно, что сегодняшние шесть голов помогут им удержать лидерство по итогам тура. Но об этом будем судить позже.

"Черноморец"? Сегодня участие арендованных игроков их не спасло.

Одесса. Стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)

Черноморец - Динамо 1:6

Голы: Евгений Исаенко 44 - Виталий Буяльский 27, Витиньо дос Сантос 30, Витиньо дос Сантос 37, Денис Гармаш 48, Виталий Буяльский 58 (пен.), Владислав Кулач 82

Черноморец: Даниил Варакута, Кристиан Биловар, Юрий Тлумак (Николай Михайленко 46), Артур Авагимян (Андрей Штогрин 84), Владислав Бугай, Евгений Исаенко, Бека Вачиберадзе (Сергей С.Кравченко 46), Даниил Скорко, Денис Кузык, Валерий Дубко (Мохаммед Кадири 65), Максим Брагару (Богдан Билошевский 71)

Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Виктор Цыганков (Денис Антюх 72), Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Витиньо дос Сантос (Карлос Де Пена 72), Виталий Буяльский, Александр Сирота, Илья Шкурин (Владислав Кулач 65), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Владислав Бугай 13, Денис Кузык 53 - Виктор Цыганков 3