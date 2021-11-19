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Черноморец - Динамо 1:6. Арендованные не спасли

Премьер-лига
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(3 голосов)

Киевляне берут три очка и улучшают разницу голов

Черноморец - Динамо 1:6. Арендованные не спасли

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уильям Шекспир не видел ни одного матча УПЛ, но нам кажется, что свой главный вопрос он мог бы сформулировать так: "Играть арендованным или не играть?". Киевское "Динамо" решило, что играть. Их футболистов в нынешнем "Черноморце" собралось сразу 16 и всем им киевляне разрешили выйти на поле против себя, невзначай уколов своего главного соперника. "Шахтер", если вдруг кто забыл, своим молодым игрокам против себя выступать запрещает. Как и "Динамо" запрещает тем футболистам, которые временно находятся в "Днепре-1". Но это совсем другой разговор.

Так вот, Юрий Мороз мог в эту пятницу выпустить полностью основной состав. Почти. Георгий Цитаишвили травмировался в сборной, а Никита Михайленко просто не готов, поскольку немало сил отдал молодежке. Да и сам коуч "моряков" был недоступен из-за дисквалификации. По этой же причине Мирча Луческу не мог задействовать Шапаренко, Сидорчука и Забарного, но даже без этой тройки игроков ему было кого ставить на выездной матч в Киеве. Вернулся Миколенко, был готов Цыганков, а Витиньо и Шкурин получили свой шанс заслужить доверие наставника.

Черноморец - Динамо 1:6. Арендованные не спасли - изображение 1

Весь первый тайм прошел по одному сценарию. "Динамо" держало жертву в районе их владений, редко разрешая выходить на чужую половину. Подходов к штрафной было много, а вот с моментами дела шли туговато. По крайней мере, до забитого. В первые полчаса можно вспомнить опасный удар Цыганкова в штангу, а также падение Виктора возле ворот соперника. Вердикт - справедливая желтая капитану киевлян, это была симуляция. Несмотря на давление номинальных гостей, первый гол получился достаточно сумбурным. После прострела от Миколенко, мяч заметался по штрафной и серия рикошетов привела сферу к Буяльскому. Тот ударил в ближний, к чему Варакута был не готов - 0:1. И тут "Динамо" понесло.

Практически сразу Витиньо мог удваивать преимущество, но в ближнем бою не переиграл вратаря соперника. Прошла минута и бразилец таки забил. Шкурин скинул мяч вингеру за пределами штрафной, а тот красиво ударил издали. Второй. Чемпион Украины продолжал давить, что помогло ему забить еще. Снова небольшой сумбур после прострела справа, попытка забить Шкурина, но вместо этого - передача на Витиньо. Бразилец просто добил "кожаного" в пустые. Все шло к логичному уходу на перерыв, но одесситы удивили всех, отквитав один гол. После подачи с угла поля, Бугай головой скинул на Исаенко, а тот нанес последний удар - 1:3. И это самая неожиданная вещь первой 45-минутки.

Если кому-то на секунду показалось, что интрига есть, то нет. Интриги не было. В перерыве Юрий Мороз провел две замены, но Мирча Луческу пошел еще дальше, пустив в бой Дена Гармаша. Полузащитник (а сегодня он вышел в центре поля) не подвел, забив спустя уже две минуты. Да еще и как забив - классный удар издали. Тут смотреть нужно. Гармаш не остановился, вскоре заработав для своей команды пенальти. Удар с точки реализовал Буяльский, однако это событие было омрачено ВАРом и четырехминутным исследованием на тему: "Находился ли игрок "Динамо" в офсайде?". Вдоволь насмотревшись повторов, было принято решение - не находился. 1:5.

До финального свистка оставалось выяснить лишь одну вещь - продолжит ли "Динамо" улучшать разницу голов или остановится, дабы подготовиться к "Баварии"? Учитывая, что темп в сегодняшнем матче снизился, можно сказать, что гости выбрали энергосберегающий режим. Но даже в таком темпе они забили шестой. Вышедший на замену де Пена мощно навесил в штрафную, откуда свежий Кулач точно ударил головой. Первый гол за "бело-синих" от лучшего бомбардира прошлого первенства. На этом избиение было завершено. "Динамо" по делу взяло три очка, при этом улучшив разницу голов. Вполне возможно, что сегодняшние шесть голов помогут им удержать лидерство по итогам тура. Но об этом будем судить позже.

"Черноморец"? Сегодня участие арендованных игроков их не спасло.

Одесса. Стадион "Черноморец"
Главный арбитр: Александр Шандор (Львів)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Виктор Матяш (Донецк)
Черноморец - Динамо 1:6
Голы: Евгений Исаенко 44 - Виталий Буяльский 27, Витиньо дос Сантос 30, Витиньо дос Сантос 37, Денис Гармаш 48, Виталий Буяльский 58 (пен.), Владислав Кулач 82
Черноморец: Даниил Варакута, Кристиан Биловар, Юрий Тлумак (Николай Михайленко 46), Артур Авагимян (Андрей Штогрин 84), Владислав Бугай, Евгений Исаенко, Бека Вачиберадзе (Сергей С.Кравченко 46), Даниил Скорко, Денис Кузык, Валерий Дубко (Мохаммед Кадири 65), Максим Брагару (Богдан Билошевский 71)
Динамо: Георгий Бущан, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Виктор Цыганков (Денис Антюх 72), Виталий Миколенко, Александр Андриевский, Александр Караваев, Витиньо дос Сантос (Карлос Де Пена 72), Виталий Буяльский, Александр Сирота, Илья Шкурин (Владислав Кулач 65), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Владислав Бугай 13, Денис Кузык 53 - Виктор Цыганков 3

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (70)
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SD123 (Ясиноватая)
19.11.2021 в 22:00
Арендовец в упорнейшей борьбе уступил.
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+1
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 22:00
Мороз после такого позора подают в отставку ЧО-ДК2 получили 6 штук а Ю19 -8 штук --14 штук на двоих
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+3
-2
Рівнянин (Рівне)
19.11.2021 в 22:00
Який рік дивуюсь,що робить в Динамо такий нікчемний футболіст,як Шепєлєв?Мабуть по великому блату.
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+1
-1
Консул (Новоград-Волинський)
19.11.2021 в 21:56
Соромно за Одесу, що вони зробили з Чорноморця !
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+3
-2
vgolovan (полтава)
19.11.2021 в 21:56
при чем тут ганьба просто уровень команд очень разный и кто виноват в том что в упл такие разные команды и зачем нам 16 команд если нужно оставить 10 и то с натяжкой
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+2
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 22:02
у нас ещё бабский чемпионат выдумали --народ корми дармоедов
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0
-2
мы за динамо (киев)
19.11.2021 в 21:54
я шось не зрозумів. альо кротохверма, шо не подобається.? вам шо ще інтригу подавай?
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 22:01
Нет)))) Черноморец, как клуб жалко!
Ответить
0
-2
LЕVqсUqs (Чернігів)
19.11.2021 в 21:49
Ганьба Динамо та Чорноморцю. Клоуни.
Ответить
+5
-8
Матч Футболович
19.11.2021 в 21:49
Это цирк)) дыра с дырой сыграла, одесские дыро-гастарбайтеры приехали на "домашний" матч в Киев)))) благополучно отбыли номер и может даже премиалочку получат))) этапять! Нашлись даже блаженные, которые поперлись вечером в пятницу смотреть этот дырявый междусобойчик на стадион)))
Ответить
+4
-11
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:49
))))))))
Ответить
+1
-6
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:50
Так две дыры в Коваливке играли месяц назад,ты только проснулся чмошник даунецкий?
Ответить
+4
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:53
Мальчик, тебя тошнит?))))
+1
-5
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:58
Давно,от таких даунецких чмошников как ты и тебе подобных гомиков!
+1
-2
osadob07 (жмеринка)
19.11.2021 в 21:46
глядиш в конце чемпионата у ДК и ШД забитых мячей на двоих будет штук 400
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:46
Ой какой слабый и печальный Черноморец, старался из-зо всех сил, на максималке и так много получил(((((((((((
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+1
-4
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:46
теперь проиграют в ЛЧ после такой тяжёлой игры -есть отмазка а потом в УПЛ выиграют расчитаються за проиграшь
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+3
-4
Comment06 (Украина)
19.11.2021 в 21:45
И не спасли, и не могли, да и не стремились.
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
19.11.2021 в 21:41
Хоч динамівці і були трошки пихаті, проте молодняк ЧО на початку матча не використав своїх пару напівмоментів... і Динамо змогло реалізувати свій клас!
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+5
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
19.11.2021 в 21:40
Теперь все поняли почему эти ребята играют в Черноморце, а не в Динамо, обижаться они могут только на себя, и в первую очередь даже не за отсутствие игровых качеств, в за отсутствие психологии, как так можно безвольно играть, я бы наоборот землю грыз в матче против родной команды чтоб на меня внимание обратили...
Ответить
+6
-1
osadob07 (жмеринка)
19.11.2021 в 21:44
вы дмаете гармаш там или ещё кто то другой уступит место даже сверхталанту?а самим что,на завод железобетонных конструкций идти вкалывать?
Ответить
+1
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
19.11.2021 в 21:50
А разве Гармаш или ещё кто то другой тренер? Он же не может сам себя на игру в состав поставить.
+2
0
Gafan777 (Каменка)
19.11.2021 в 21:56
та не, тут всё наоборот, тут засланцы. это ответ днонамикам почему в так называемую будку не ставят своих, вы же понимаете, что для днонамиков в обоих случаях всегда будет всё не так. то есть, если бы своих в будку шахта ставила, то вонизма было бы еще больше, хотя и так в принципе не меньше.
Ответить
0
-2
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:38
Не разрешают арендованным играть-плохо,играют,тоже плохо
Ответить
+7
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:41
Це завжди тема для дебільних висерів нікчем, таких як Kolibri (вона ж курка ватна)
Ответить
+4
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:42
Завидуешь, что Я умный и кайфовый, а ты лузер дрыщедроч?? Бедняга(((((
+2
-5
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:55
Ти умне? Ти тупа вата. Ще й сциклива до того.
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:56
Папка, мамка, зад, давай я подъеду....... это в голубых весь словарный запас?))))))
0
-2
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:58
Петрушка, твої папка і мамка від тебе вже давно відмовились та викинули на смітник. Свої слова зазвичай люди повинні або доводити, або відповідати за сказане. Ти сцикливе та нікчмне дівчисько. Всі твої друзі голубки такі самі.
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:59
)))))))))))))))
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:43
Реально пох на это, здесь вообще это все смешно)))))))))))
Ответить
+1
-6
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:46
Как и всем на тебя,и таких как ты даунецких!
+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:48
Реально так думаешь?...... Хотя чем ты можешь там думать, имфузорий?!)))))))))))
+2
-3
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:50
Не льсти себе ,чучело недоношенное и высраное на асфальт
+1
-3
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:55
Kolibri - лети на ххх, курка пустоголова.
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:56
)))))))))) Ха-ха-ха
0
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:58
нах нах нах курка
0
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:36
Это смешно и даже классно, так как видно всю силу Динамо по последним двум играм чемпионата)))))))))) когда дают разовую зарплату парням против игроков, которые получают даже без таких премиальных и обыгрывают их, а вторая игра которая даже им не интересно играть в противостояние, а устраивают шоу и их это прёт! Это - днище!!!
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+2
-9
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:39
днище - це твоє жалюгідне та нікчемне існування
Ответить
+5
-3
Gafan777 (Каменка)
19.11.2021 в 22:10
тебе же сказали днище, что не понятно? посиди , подумай переосмысли, днищеее, что не понятно?
0
-1
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 22:14
Днище, повторюй ці слов біля дзеркала. Можливо, колись і дійде до тебе.
0
0
avatar
walcom (Киев)
19.11.2021 в 21:39
это днище придумал Шахтер. Гордись.
Ответить
+8
-1
Тренерую (Столица)
19.11.2021 в 21:53
+1
0
avatar
Viktor Ivanjvich
19.11.2021 в 21:35
удивлены? да.
Ответить
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
19.11.2021 в 21:35
Кто бы сомневался) Марик-ШД 0-5,ЧО-ДК 1-6 - выровнялись, при своих))
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+2
-3
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:34
в ЛЧ за ЧО расчитаються а вы ДК2 так и будете сидеть долго в ЧО или других командах только не в ДК1
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+1
-6
Лекарь (село Дарница)
19.11.2021 в 21:38
За ЧО "расчитаються"? Те делайте из Черноморца жертву. Был бы иной соперник, кроме Шахтера, все сложилось бы примерно так же. И, можно подумать, что Черноморец на что-то претендует. Ваше место ТЕПЕРЬ в первой лиге, вместе с Мариуполем. То, что Бавария нас вынесет, даже мне понятно. И это будет не расчет за сраный Черноморец, а просто футбол, высшей пробы. Мастеркласс
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+1
-1
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:42
у вас в селе показывают повезло а в городах слушаем радиотрансляцию
0
-2
Дрюон (Одесса)
19.11.2021 в 21:55
Этот Черноморец ни на что претендовать не может априори. А на класс Динамо указала Ворскла в прошлом туре
0
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
19.11.2021 в 21:34
Всех с победой! Понятно теперь почему Черноморец занимает такое место в таблице, не в обиду Одесситам, но там тренерской мыслью и не пахнет, бей беги. Одно не понятно во втором после Киева самом богатом городе страны разве нету людей которые могли бы вывести Черноморец в элиту Украинского футбола если даже фермеры представляют свои клубы в УПЛ, Черноморец клуб с богатой и славной историей, подарил миру обладателя ЗМ, смотришь сейчас на эту дворовую команду и обидно. Теперь о наших, как только из состава пропал Сидорчук сразу в центре красота. Одно не пойму, чего дед так упрямо игнорирует африканское дарование, неужели нельзя было его сегодня попробовать, и так понятно что уровень Дениски Гармаша это и есть сегодняшний Черноморец и в свои 30+ он уже выше головы не прыгнет. Игра динамовцев понравилась, была некая роскрипощеность, после Ворсклы такой результат как раз кстати, чтоб снять психологическую ношу с себя.
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+3
-1
oleg dynamo (львівська)
19.11.2021 в 21:34
а мене більше цікавить як такий ігрок як Шепелєв може грати в такому клубі як ДК?все запоров шо міг + на останок з під нього і гол забили...дідо реально бачить гру і його забрав зразу на 2-й тайм..після нього "лев" матчу Андрієвський...а по грі нема навіть щось написати...ЧО це не команда премєр ліги...
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+5
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
19.11.2021 в 21:37
После Вукоевича в Динамо не было ни одного толкового опорника, Сидорчук и Гелаев это лучшие бревна из имеющихся к сожалению
Ответить
+2
-1
oleg dynamo (львівська)
19.11.2021 в 21:41
а Гелаев це хто?
+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.11.2021 в 21:37
*Шепелев
Ответить
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2021 в 21:32
Кому нужны такие "игры"?...
Ответить
+4
-2
avatar
walcom (Киев)
19.11.2021 в 21:35
никому - скажи спасибо шлюхтеру, терпели годами. Вот результат, но это еще не конец. В следующем году еще один лысый скажет - тож хочу.
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+5
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
19.11.2021 в 21:32
Ответить
+2
0
avatar
NORDOS
19.11.2021 в 21:36
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+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 21:31
слов нет калеки-стадо баранов-ДК2 вот так и будете играть в сранном ЧО --Мирча вас не возьмёт зачем ему тупые игроки --лучше бы отдали 3 очка и сидели в Одессе а так набрались позора --хорошая разница пропущенных мячей для ДК2 и ДК1--Вам не стыдно показывать свою тупость
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+1
-4
ukatan (Харьковская обл.)
19.11.2021 в 21:30
Какая тяжелая игра. Сил на "Баварию" совершенно не останется. А если без шуток, может не нужно было разрешать играть арендованным? Глядишь - и результат был бы поприличней.
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+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:28
Какая жесть))))) Вот почему наша страна такая отсталая!!!!!!!!
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+1
-6
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:32
ваша парашка завжди такою була
Ответить
+4
-3
avatar
NORDOS
19.11.2021 в 21:35
*опа міра їхня парашка
+2
-1
Gafan777 (Каменка)
19.11.2021 в 21:26
не ну понятно было , что ножки раздвинут, но не так широко и раскрепощённо)) я думаю всем понятно для чего такая разница мячей делается на всякий случай.
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+3
-8
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.11.2021 в 21:29
Понятно и до игры! Печально что только в нашей стране это легально!
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+3
-8
avatar
UA-Футбол-PRO (Ужгород)
19.11.2021 в 21:33
Слюняві кротенята спермоглоти мовчать після матчів шахтьор - фк будка
+4
-4
Wertu098 (бамбас )
19.11.2021 в 21:25
Отлично.Разницу мячей поправили!
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+7
-7
Gafan777 (Каменка)
19.11.2021 в 21:28
а толку ? игра дно как была так и есть, разница не поможет, чемпионство вряд ли удержать
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+2
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2021 в 21:28
Удєржать
+3
-5
perogiv52 (.)
19.11.2021 в 21:36
Думаю еслиб не выставили этих прикукуреных арендованых игроков ДК хуже не было.Луческо молодец знал, что делает хай попегают эти кривоногие.
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0
-3


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