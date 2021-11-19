Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Черноморца: В матче с Динамо получили большой опыт
Одесситы получили 6 мячей от Динамо
Александр Приходько - UA-Футбол
Тренер "Черноморца" Сергей Шматоваленко (Юрий Мороз отсиживал дисквалификацию) в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
– Получили большой опыт. Видим, что у нас еще много своих проблем в оборонительном плане – надо работать над игрой в защите.
Хотелось, чтобы ребята показали себя на уровне "Динамо" более агрессивно и лучше – с точки зрения игры. К сожалению, мы... Ожидали от них большего.
Мы знаем, что они умеют и их возможности, но сегодня ребята перед таким соперником стушевались. Не все у них выходило.
– Держали связь с Юрием Морозом по ходу игры?
– Пару звонков было от Юрия Мороза.
– Что можно сделать с обороной посреди сезона?
– Будем больше работать над игрой в защите. Но еще хотелось бы от ребят больше самоотверженности и желания. Не скажу, что они не стараются, но нужно еще больше показывать и доказывать.
Популярное сейчас
- Битвы не получилось. Черноморец – Динамо 1:6. Видео голов и обзор матча
- Ракицкий: Думаю, праздник будет на нашей улице, и Украина выйдет на ЧМ
- "Бежишь к президенту и плачешься ему в плечо". Хацкевич - о Русине
- "Я никого не предавал". Цитаишвили объяснил смену гражданства
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три