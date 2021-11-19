Тренер Черноморца: В матче с Динамо получили большой опыт

Тренер "Черноморца" Сергей Шматоваленко (Юрий Мороз отсиживал дисквалификацию) в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Динамо" (1:6) в УПЛ.

– Получили большой опыт. Видим, что у нас еще много своих проблем в оборонительном плане – надо работать над игрой в защите.

Хотелось, чтобы ребята показали себя на уровне "Динамо" более агрессивно и лучше – с точки зрения игры. К сожалению, мы... Ожидали от них большего.

Мы знаем, что они умеют и их возможности, но сегодня ребята перед таким соперником стушевались. Не все у них выходило.

– Держали связь с Юрием Морозом по ходу игры?

– Пару звонков было от Юрия Мороза.

– Что можно сделать с обороной посреди сезона?

– Будем больше работать над игрой в защите. Но еще хотелось бы от ребят больше самоотверженности и желания. Не скажу, что они не стараются, но нужно еще больше показывать и доказывать.