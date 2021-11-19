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Тренер Черноморца: В матче с Динамо получили большой опыт

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы получили 6 мячей от Динамо

Тренер Черноморца: В матче с Динамо получили большой опыт

Александр Приходько - UA-Футбол

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Тренер "Черноморца" Сергей Шматоваленко (Юрий Мороз отсиживал дисквалификацию) в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Динамо" (1:6) в УПЛ.

– Получили большой опыт. Видим, что у нас еще много своих проблем в оборонительном плане – надо работать над игрой в защите.

Хотелось, чтобы ребята показали себя на уровне "Динамо" более агрессивно и лучше – с точки зрения игры. К сожалению, мы... Ожидали от них большего.

Мы знаем, что они умеют и их возможности, но сегодня ребята перед таким соперником стушевались. Не все у них выходило.

– Держали связь с Юрием Морозом по ходу игры?

– Пару звонков было от Юрия Мороза.

– Что можно сделать с обороной посреди сезона?

– Будем больше работать над игрой в защите. Но еще хотелось бы от ребят больше самоотверженности и желания. Не скажу, что они не стараются, но нужно еще больше показывать и доказывать.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Сергей Шматоваленко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.11.2021 в 22:15
Вы этот "опыт" будете постоянно получать.
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alex.belogubko (одесса)
19.11.2021 в 22:10
лучше ты и Мороз после таких проиграшей подали в отставку -хватит позора Одессе --с вас толку не будет вы не тренера а физруки для школьников и своих пацанов заберите
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