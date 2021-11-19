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Луческу: Я хотел, чтобы арендованные играли, чтобы посмотреть, как они могут действовать

Премьер-лига
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(2 голосов)

Наставник Динамо прокомментировал победу над Черноморцем

Луческу: Я хотел, чтобы арендованные играли, чтобы посмотреть, как они могут действовать

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу в эфире ТК "Футбол" прокомментировал результат матча 15-го тура УПЛ с "Черноморцем" (6:1).

После двухнедельной паузы нам нужна была эта игра, нужна была эта победа. Тем более, что многие наши игроки разъехались по сборным. Но те, кто остались с нами, проделали хорошую работу и это было видно на футбольном поле: они хорошо двигались, хорошо смотрелись. Естественно я доволен результатом и игрой. В первую очередь сказался наш больший опыт, чем у игроков "Черноморца". Теперь мы будем с хорошим настроением готовиться к игре Лиги чемпионов.

— Для "Динамо" сегодня важно было "подтянуть" разницу забитых и пропущенных?

— Я всегда прошу игроков держать высокий уровень движения, прессинга и чтобы они играли и забивали. Независимо от того, с кем мы играем. Ритм игры был хороший. Наши игроки, которые мало играли или не играли совсем, получили возможность себя показать и продемонстрировали большое желание и хорошо восполнили отсутствие тех исполнителей, которые были задействованы в сборных.

— Вы сегодня видели своих потенциальных подопечных в составе соперника. Кто-то обратил на себя ваше внимание?

— Я хотел, чтобы они играли, чтобы посмотреть, как они могут действовать на этом уровне. Это молодые, талантливые игроки, у которых есть будущее. Им по 19 лет, все их футбольное впереди, и все зависит от них. Возможно, это и будущее "Динамо". Кто из них будет прогрессировать, поднимать свою планку — тот сможет надеть снова футболку "Динамо" Киев.

— Что после игры сказал команде президент?

— Все как всегда. Поздравил игроков — и все.

— На "Баварию" не напутствовал?

— Импульс дает игра, состояние игроков, физическое и психологическое. Мы всегда рады приходу президента.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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donkrot (Донецк)
19.11.2021 в 22:46
А что же ты не разрешал делать то же самое игрокам Мариуполя против Шахты? Цыган, такой цыган....за три копейки родину и мать продаст...
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