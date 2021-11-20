Луческу: Не ожидал такого крупного счета. Опыта у нашей команды побольше

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подвел итоги победы над одесским "Черноморцем" (6:1) в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

- Как вы можете оценить старт команды после возвращения сборников?

- Трое сборников не играли сегодня, но когда мы собрались после паузы, я поздравил футболистов из сборной Украины с достигнутым результатом и пожелал удачи в дальнейшем. Команда сделала это с большой помощью игроков "Динамо", ведь наших представителей в сборной было много. У них есть три месяца на подготовку к стыковым матчам. Я хочу, чтобы мои игроки отправлялись в сборные в хорошем состоянии, чтобы проносить пользу национальным командам, и в таком же состоянии возвращались.

В то же время футболисты, оставшиеся в расположении клуба, на протяжении двух недель работали с нами, и работали хорошо, что было видно на футбольном поле. Они знали, что будут играть, и сделали свое дело хорошо. Это создает здоровую конкуренцию в команде.

- Ожидали ли вы настолько крупного счета сегодня?

- Нет, такого крупного счета я не ожидал. Но разница в опыте и большое желание наших игроков привели к столь крупному счету. Опыта у нашей команды побольше и, повторюсь, мы играли с большим желанием и стремлением победить.

- Сегодня в заявку был включен Александр Яцык. Является ли это авансом для него и стоит ли ожидать его дебюта за первую команду в следующих матчах?

- Я слежу за всеми игроками – молодежного состава и теми, кто выступает в аренде. Это сигнал для каждого из них, что ворота первой команды для них открыты. Я мог бы включить любого игрока юношеского состава в заявку на сегодняшнюю игру, к примеру – Вивчаренко или Бражко. Но я выбрал капитана, олицетворяющего игру команды, которая хорошо выступает и в Юношеской лиге УЕФА, и в чемпионате Украины.