Суркис: Без арендованных футболистов у Черноморца некому было бы играть

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился впечатлениями от матча с "Черноморцем" (6:1) в 15-м туре УПЛ.

— Вы позволили сыграть арендованным футболистам. Почему?

— Иначе у "Черноморца" бы некому было играть. Сегодня эти ребята посмотрели, как нужно играть. Они же все хотят выступать в киевском "Динамо". И многие из них обижаются. Пускай показывают свой уровень, доказывают и играют. Да и, во-первых, разрешение играть арендованным дал главный тренер. Я в эти вопросы не лезу. Им нужно набираться опыта.

— Кто из арендованных игроков вам сегодня понравился?

— При таком счете сложно сказать, что кто-то понравился. Скорко неплохо выглядел в начале встречи. Затем началась нервозность. Пара центральных защитников, мне кажется, отыграла не совсем качественно. А во втором тайме, когда вышел Михайленко, стало поспокойнее. Я обычно никого не выделяю в чужой команде, потому что смотрю на свою.

— Объясните феномен Гармаша.

— Я сам себе часто задаю этот вопрос — это уже опыт, или мастерство, или фарт. Он выходит и на первых минутах забивает. Дай Бог, чтобы это так продолжалось. Денис — опытный футболист. Иногда не справляется со своими эмоциями. Но если держит себя в руках, играет с ухмылкой, усмешкой — у него все получается. А когда он начинает нервничать, естественно, у него ничего не получается.

Это наш динамовец, он всю жизнь провел в "Динамо". У него были как прекрасные времена, так и не очень. Но он доказывает все на поле. Его Мистер выпускает — и он тут же забивает. Этот игрок необходим сегодня киевскому "Динамо" прежде всего благодаря своему опыту, чтобы показывать молодежи, как нужно играть.

— Вы сильно удивились, когда целых пять минут арбитры пытались выяснить, была рука или нет, назначая пенальти?

— Сказать вам честно? При таком счете я такой комедии не видел сколько живу. И вы, наверное, тоже. Давайте будем откровенны. У нас же футбол, а не цирк. По пять минут смотреть, был пенальти или нет — да лучше бы его отменили, но не смешили бы людей. Видно же было, что защитник "Черноморца" сыграл рукой. Я так понимаю, смотрели, было ли вне игры или нет. Но нужно это делать быстро. Сейчас пришел новый куратор — возможно, он научит арбитров, как нужно работать.

— Кулач забил свой первый гол за "Динамо". Заиграет этот футболист в вашем клубе?

— Прежде всего, я очень рад за него в свете того, что он очень долго болел. У него было хирургическое вмешательство в сердечную мышцу в связи с аритмией. Затем он подхватил CoViD и очень долго восстанавливался. Но он парень очень трудолюбивый, на тренировках отдается полностью. Желаю каждому футболисту, чтобы, выходя на поле, они отдавали полностью себя игре.

И, естественно, нападающий должен забивать. А то ведь у нас много нападающих, а забивает Гармаш.