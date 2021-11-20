С Педринью, но без Судакова, Марлона и Корниенко. Шахтер объявил заявку на матч против Руха

Сегодня, 20 ноября, "Шахтер" сыграет с "Рухом" в рамках 15-го тура УПЛ. Наставник дончан Роберто Де Дзерби выбрал 21 игрока, которые будут противостоять львовянам.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.

Шевченко, Пятов, Трубин. Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.

Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь. Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.

Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо. Нападающие: Сикан, Фернандо.

Отметим, что в матче за молодежную сборную Украины травмировался Георгий Судаков, и он залечивает повреждения. Добавим, что Виктор Корниенко уже в третий раз в последних четырех поединках "горняков" не попадал в заявку на матч. Марлон, кстати, пропустит уже вторую встречу подряд – против “Колоса” бразилец тоже не сыграл.

"Шахтер" и "Рух" встретятся сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский".