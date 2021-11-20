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С Педринью, но без Судакова, Марлона и Корниенко. Шахтер объявил заявку на матч против Руха

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" готовы возвращать лидерство

С Педринью, но без Судакова, Марлона и Корниенко. Шахтер объявил заявку на матч против Руха

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня, 20 ноября, "Шахтер" сыграет с "Рухом" в рамках 15-го тура УПЛ. Наставник дончан Роберто Де Дзерби выбрал 21 игрока, которые будут противостоять львовянам.

  • Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
  • Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.
  • Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
  • Нападающие: Сикан, Фернандо.

Отметим, что в матче за молодежную сборную Украины травмировался Георгий Судаков, и он залечивает повреждения. Добавим, что Виктор Корниенко уже в третий раз в последних четырех поединках "горняков" не попадал в заявку на матч. Марлон, кстати, пропустит уже вторую встречу подряд – против “Колоса” бразилец тоже не сыграл.

"Шахтер" и "Рух" встретятся сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский".

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Марлон Виктор Корниенко Педриньо Георгий Судаков
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