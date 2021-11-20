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С Педринью, но без Судакова, Марлона и Корниенко. Шахтер объявил заявку на матч против Руха
"Горняки" готовы возвращать лидерство
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 20 ноября, "Шахтер" сыграет с "Рухом" в рамках 15-го тура УПЛ. Наставник дончан Роберто Де Дзерби выбрал 21 игрока, которые будут противостоять львовянам.
- Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин.
- Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Бондарь.
- Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Педриньо.
- Нападающие: Сикан, Фернандо.
⚒ Заявка «Шахтаря» на матч із «Рухом».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) November 20, 2021
Гра на НСК «Олімпійський» почнеться о 17:00. Квитки: https://t.co/F0b76SfynJ.#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/6zmsfMPQG5
Отметим, что в матче за молодежную сборную Украины травмировался Георгий Судаков, и он залечивает повреждения. Добавим, что Виктор Корниенко уже в третий раз в последних четырех поединках "горняков" не попадал в заявку на матч. Марлон, кстати, пропустит уже вторую встречу подряд – против “Колоса” бразилец тоже не сыграл.
"Шахтер" и "Рух" встретятся сегодня в 17:00 на НСК "Олимпийский".
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