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Ворскла - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Ворскла" - "Мариуполь", украинская Премьер-лига, 21 ноября 2021

Ворскла - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

На международную паузу будущие соперники уходили с одинаковыми результатами. "Мариуполь" наконец-то прервал серию из шести поражений кряду, обыграв на выезде "Минай". Матч получился достаточно нервным, но дубль Кащука, вместе с отбитым пенальти от Турбаевского, подарили три очка "приазовцам". Да, они остались последними, но игра показала - еще не все потеряно.

"Ворскла" шагнула еще дальше. Полтавчане обыграли на выезде "Динамо", доказав, что в этом сезоне они готовы вести борьбу за самые высокие для себя места. Но одна победа - ничто, важна стабильность на дистанции. Доказать свой уровень "зелено-белые" должны будут именно в игре с андердогом, который приедет к ним в гости в это воскресенье.

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Смотрите матч 15-го тура УПЛ в воскресенье, 21-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Ворскла" - "Мариуполь" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Ворскла" - "Мариуполь" на UA-Футбол >>

Помимо этого, на Youtube-канале "Подкасты UA-Футбол" будет доступен аудио комментарий матча "Ворскла" - "Мариуполь".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава)
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