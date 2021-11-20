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Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Александрия: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 20.11.2021 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - СК Дніпро-1
"Александрия" немного отстала от группы лидеров, но все еще имеет хорошие шансы зацепиться за зону еврокубков. Для этого нужно брать очки с прямыми конкурентами, одним из которых и является "Днепр-1". Команда Игоря Йовичевича очень продуктивно играет с аутсайдерами, но часто теряет очки с равными себе и грандами. Поэтому для днепрян этот матч будет весьма сложным.
А еще принципиальным, ведь в истории этого противостояния "Днепр-1" ни разу не побеждал. Чтобы сделать шаг вперед, нужны три очка. Но ведь и "Александрия" показала, что готова к амбициозным вызовам. Команда Юрия Гура не боится авторитетов и еще раз готова продемонстрировать это на "Днепр-Арене".
Смотрим ниже прямой видеоэфир матча.
УПЛ. 15-й тур. 20.11.2021.
Днепр. "Днепр-Арена"
Арбитр в поле – Андрей Коваленко; арбитр VAR - Екатерина Монзуль
"Днепр-1" 19:30 "Александрия"
Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – телеканал "УНИАН", YouTube-канал FootballHab
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