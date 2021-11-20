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Шахтёр - Рух | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио
"Горняки" снова в погоне за первым местом УПЛ
Шахтёр Рух онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем Youtube-канале в аудио формате. Начало стрима в 16:55 по киевскому времени.
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.
"Динамо" благодаря разгромной победе над "Черноморцем" в пятницу снова вышло вперёд в таблице и поправило разницу мячей. Поэтому дончанам сегодня нужно отвечать своей победой, дабы догонять принципиального соперника и выходить в лидеры хотя бы по дополнительным показателям. "Рух" по-прежнему в нижней части таблицы, но уже ранее отбирал очки у "горняков" в прошлом сезоне. Как будет на этот раз?
Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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