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Шахтёр - Рух | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" снова в погоне за первым местом УПЛ

Шахтёр - Рух | Онлайн трансляция матча УПЛ | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Шахтёр Рух онлайн трансляция матча чемпионата Украины будет на нашем Youtube-канале в аудио формате. Начало стрима в 16:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

"Динамо" благодаря разгромной победе над "Черноморцем" в пятницу снова вышло вперёд в таблице и поправило разницу мячей. Поэтому дончанам сегодня нужно отвечать своей победой, дабы догонять принципиального соперника и выходить в лидеры хотя бы по дополнительным показателям. "Рух" по-прежнему в нижней части таблицы, но уже ранее отбирал очки у "горняков" в прошлом сезоне. Как будет на этот раз?

Комментатор: Сергей Швец
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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