Селин: Хочу жить в Украине. Я – украинец, люблю свою страну

Защитник "Десны" Евгений Селин ответил на вопрос, где ему все-таки будет более комфортно жить в будущем:

“ – После карьеры хотел бы жить заграницей или в Украине? В каком городе? – Ну карьеру еще не заканчиваю. Но в принципе хочу жить в Украине. Я – украинец, люблю свою страну. Да, я прожил определенное время заграницей. Мне там нравилось, жене, семье. Но хорошо там, где нас нет. Я приезжаю на родину – я здесь отдыхаю. Это мое, мое родное. Все, наверное, смотрели фильм “Брат”. Не люблю шумные города, люблю спокойные. Не знаю, мы еще не определились. Может, Харьков, Одесса, у себя на родине, в Луганске, когда он будет Украиной”, - сказал Селин.

Напомним, что заграницей Евгений играл за греческие "Платаниас" и "Астерас", кипрский "Анортосис" и венгерский "МТК". В Украине защитник выступал в составе "Металлиста", "Ворсклы", "Динамо", а сейчас представляет "Десну".

В текущем сезоне на счету 33-летного Селина 13 матчей в составе черниговцев. Отметим, что подопечные Рябоконя идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.