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Селин: Хочу жить в Украине. Я – украинец, люблю свою страну

Премьер-лига
(2 голосов)

Несмотря на то, что жил за границей

Селин: Хочу жить в Украине. Я – украинец, люблю свою страну

Фото : Анортосис

Новина українською

Защитник "Десны" Евгений Селин ответил на вопрос, где ему все-таки будет более комфортно жить в будущем:

– После карьеры хотел бы жить заграницей или в Украине? В каком городе?

– Ну карьеру еще не заканчиваю. Но в принципе хочу жить в Украине. Я – украинец, люблю свою страну. Да, я прожил определенное время заграницей. Мне там нравилось, жене, семье. Но хорошо там, где нас нет. Я приезжаю на родину – я здесь отдыхаю. Это мое, мое родное. Все, наверное, смотрели фильм “Брат”.

Не люблю шумные города, люблю спокойные. Не знаю, мы еще не определились. Может, Харьков, Одесса, у себя на родине, в Луганске, когда он будет Украиной”, - сказал Селин.

Напомним, что заграницей Евгений играл за греческие "Платаниас" и "Астерас", кипрский "Анортосис" и венгерский "МТК". В Украине защитник выступал в составе "Металлиста", "Ворсклы", "Динамо", а сейчас представляет "Десну".

В текущем сезоне на счету 33-летного Селина 13 матчей в составе черниговцев. Отметим, что подопечные Рябоконя идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

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В статье: Евгений Селин Десна (Чернигов)
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Источник:
Ютуб-канал Десны

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Комментарии (2)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
20.11.2021 в 13:43
До відома ватного Селіна: Брат і Брат-2 - українофобські фільми, і йдеться там про любов до нашого споконвічного ворога - раші.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
20.11.2021 в 13:08
"Не люблю шумные города. Может Харьков, Одесса..."
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+3
0


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