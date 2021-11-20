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Ещё один Бэлуцэ? Динамо подпишет румынского защитника

Премьер-лига
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Игрок интересен Луческу

Ещё один Бэлуцэ? Динамо подпишет румынского защитника

ФК Фарул/Автор невідомий

Новина українською

Центральный защитник румынского ФК "Фарул" Раду Бобок в ближпйшее время может стать игроком киевского "Динамо". В игроке лично заинтересован главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Сумма трансфера составит около 1 млн евро.

Бобок начинал играть в "Академии Хаджи", а затем перешел в "Вииторул". Позже Раду стал игроком "Фарула", где и выступает сейчас.

В этом сезоне Бобок пропустил несколько матчей из-за травмы, однако уже вернулся в строй. Он сделал 1 ассист в 6 матчах за "Фарул" в чемпионате Румынии. Transfermarkt оценил игрока в 1,35 млн евро.

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В статье: Румыния Динамо (Киев)
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Источник:
Playsport

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