Ещё один Бэлуцэ? Динамо подпишет румынского защитника

Центральный защитник румынского ФК "Фарул" Раду Бобок в ближпйшее время может стать игроком киевского "Динамо". В игроке лично заинтересован главный тренер "Динамо" Мирча Луческу. Сумма трансфера составит около 1 млн евро.

Бобок начинал играть в "Академии Хаджи", а затем перешел в "Вииторул". Позже Раду стал игроком "Фарула", где и выступает сейчас.

В этом сезоне Бобок пропустил несколько матчей из-за травмы, однако уже вернулся в строй. Он сделал 1 ассист в 6 матчах за "Фарул" в чемпионате Румынии. Transfermarkt оценил игрока в 1,35 млн евро.