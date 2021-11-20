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Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"

Премьер-лига
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Тем более, когда в команде 28 человек

Хацкевич: Луческу предлагали уменьшить нагрузку на тренировках, но он отвечал "Кто выживет - тот будет играть"

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" прокомментировал работу нынешнего наставника "бело-синих" Мирчи Луческу:

“Если брать первый год работы Луческу в “Динамо”, когда он дал результат – была стабильность состава. Он его стабилизировал. Все футболисты, которые были два года до этого, уже играли вместе. Вошел только один Забарный.

Понятно, что он соединил его опыт, авторитет. Все равно футболист всегда должен быть в стрессовом состоянии. Он не должен знать, будет ли завтра играть. Он все время должен доказывать. Луческу добился того, что они на тренировках не понимают – будут ли играть завтра. Говорят, интенсивность тренировок выросла.

Сначала на сборах ему говорили о времени тренировки: “Мистер, может поменьше? Он отвечает: “Вас 28 человек. Кто выживет – тот будет играть”, - сказал Хацкевич.

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В статье: Мирча Луческу Александр Хацкевич Динамо (Киев)
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Источник:
Пряма червона

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