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Де Пена: Рад, что наши одноклубники в Черноморце учатся и набираются опыта

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок прокомментировал матч

Де Пена: Рад, что наши одноклубники в Черноморце учатся и набираются опыта

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена поделился впечатлениями после победы над "Черноморцем" (6:1).

"Это был хороший матч как для нас, так и для "Черноморца". У них много молодых и талантливых игроков. Многие из них – наши одноклубники, которые выступают там в аренде. Рад, что они там учатся и набираются опыта. Сыграть против них было интересно.

Для нас важен каждый матч, всегда хотим брать максимальный результат – этот нам поможет морально подготовиться к "Баварии", с которой сыграем 23 ноября", – сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Карлос де Пена
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Источник:
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Комментарии (1)
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Одессамама (Одесса)
20.11.2021 в 14:02
В том то и дело, что ваши одноклубники в Черноморце, просто шабашники. На историю клуба им наплевать. Сделали из Черноморца цирк- шапито.
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