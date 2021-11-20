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Де Пена: Рад, что наши одноклубники в Черноморце учатся и набираются опыта
Игрок прокомментировал матч
Фото: ФК Динамо Киев
Уругвайский вингер "Динамо" Карлос де Пена поделился впечатлениями после победы над "Черноморцем" (6:1).
"Это был хороший матч как для нас, так и для "Черноморца". У них много молодых и талантливых игроков. Многие из них – наши одноклубники, которые выступают там в аренде. Рад, что они там учатся и набираются опыта. Сыграть против них было интересно.
Для нас важен каждый матч, всегда хотим брать максимальный результат – этот нам поможет морально подготовиться к "Баварии", с которой сыграем 23 ноября", – сказал де Пена.
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