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Гвардиола: Уровень конкуренции в АПЛ просто огромный
Наставник понимает, что будет сложно
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий о борьбе с "Челси" и "Ливерпулем".
– В прошлом сезоне вы выиграли 21 матч подряд. После завершения игр сборных в этом году машина "Ман Сити" снова заведется?
– Важно фокусироваться на настоящем – это одна из причин, почему команда добивается успеха. Больше я ничего не могу сказать.
Мне бы хотелось сказать, что мы выиграем 15 матчей подряд, но я этого не знаю. Когда мы выиграли первый матч из той серии, я и представить себе не мог подобного. Может, теперь мы проиграем 21 матч подряд?
Прямо сейчас в АПЛ такая ситуация, что, если ты будешь совершать больше ошибок, чем обычно, может стать слишком поздно. Мы знаем это. Уровень конкуренции в лиге просто огромный.
Да, "Челси" потеряет немного очков, как и "Ливерпуль". Эти команды так хороши, и они становятся еще лучше. Каждый матч здесь крайне сложен, – сказал Пеп.
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