Гвардиола: Уровень конкуренции в АПЛ просто огромный

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола дал комментарий о борьбе с "Челси" и "Ливерпулем".

– В прошлом сезоне вы выиграли 21 матч подряд. После завершения игр сборных в этом году машина "Ман Сити" снова заведется?

– Важно фокусироваться на настоящем – это одна из причин, почему команда добивается успеха. Больше я ничего не могу сказать.

Мне бы хотелось сказать, что мы выиграем 15 матчей подряд, но я этого не знаю. Когда мы выиграли первый матч из той серии, я и представить себе не мог подобного. Может, теперь мы проиграем 21 матч подряд?

Прямо сейчас в АПЛ такая ситуация, что, если ты будешь совершать больше ошибок, чем обычно, может стать слишком поздно. Мы знаем это. Уровень конкуренции в лиге просто огромный.

Да, "Челси" потеряет немного очков, как и "Ливерпуль". Эти команды так хороши, и они становятся еще лучше. Каждый матч здесь крайне сложен, – сказал Пеп.