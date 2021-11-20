Так себе подарок тренеру. Львов - Заря 2:1

Пока оформлял вчера анонс на этот поединок, вспоминались истории из футбола "на район", когда одна из команд выходила на игру очень вялой и отдавала матч без борьбы. Уже после финального свистка футболисты рассказывали истории что-то вроде "вчера был День рождения у фермера/партнёра по команде/тренера/соседа". Вчера было не до футбола, а на сегодня здоровья уже не хватило. Ясно, что в 2021-м в УПЛ себе такое вряд ли кто-то позволяет, но ощущение от игры "Зари" складывалось именно такое: личный праздник наставника луганчан в пятницу удался на славу, и вчера поединок против "Львова" казался очень далёким.

Второй фактор - быстрый гол хозяев. Внезапный. Отрезвляющий от любого похмелья.

Это была первая атака львовян в матче. Луганчане неудачно отбились от подачи с правого фланга и не сыграли на подборе, Довгий добивал, на пути мяча оказался Эрнест, который неожиданно даже для себя в касание сделал отличную скидку на Шину, ну а тот уже отправил снаряд в цель.

"Заря" была в шоке. Да что там - все были в шоке! Фаворит очень быстро попал в состояние, когда нужно доказывать свой статус и отыгрываться в матче против аутсайдера лиги. Но луганчане, похоже, к этому оказались не готовы. Владение мячом хоть и было на стороне гостей, но даже момента выжать из этого не получалось. Из того, что стоит вспомнить, разве что штрафной от Булецы с ударом под правую стойку, когда Ильющенков отвёл угрозу от ворот, а также неплохой удар Снурницына с левого края штрафной по диагонали мимо дальней стойки.

К тому же, продолжились проблемы у своих ворот: и если опасный прострел слева луганчане опять проспали, но замкнуть не было кому, то аналогичную попытку от Эрнеста уже ближе к концу тайма замкнул Цвек.

Ну, и отдельно давайте вынесем попадание мяча в руку Махмутовичу во львовской штрафной, за который пенальти арбитры не назначили. Тут в первую очередь стоит учитывать, что судил игру Юрий Иванов (тот самый, у которого от своего можно мяч забирать в руки, а также свистеть офсайд с углового). Ну, а во-вторых, Артём Громов сам эпизод не доработал до конца, а стал изображать полёт орла, разведя руки в стороны, когда мяч к нему назад отскочил.

Виктор Скрипник выпустил сразу трёх свежих игроков в перерыве. Интенсивность игры его команды вроде бы возросла, да и на левом фланге с появлением Жуниньо стало поживее, но общего понимания, как взламывать вязкую львовскую оборону, не добавилось.

Что в таком случае делать? Ответ на этот вопрос нашёл Лунёв. После короткой поперечной передачи от Аллахяра восьмёрка луганчан переложил мяч под левую ногу и здорово с двадцати метров отправил снаряд в мёртвую для вратаря точку.

Впереди было практически полчаса вместе с компенсированным временем. Забивай не хочу. Но к четвёртому голу в матче ближе были хозяева. Момент номер один - Махмутович замкнул подачу с углового. Ловро Цвек снова сыграл показательно - показал, почему он не будет нигде основным, кроме кадрово голодной в защите "Зари". Но хорвату повезло: похоже, арбитры зафиксировали выход мяча за лицевую во время полёта. Момент два - кажется, Политыло великолепно от правой бровки забрасывал мяч за шиворот Мацапуре, но тот всё-таки смог вытащить.

Результат, безусловно, неожиданный. Но нужно признать: абсолютно заслуженный. "Заря" сегодня мыслями была либо уже в Риме, либо на "Олимпийском" в надежде догнать "Шахтёр". Но точно со стороны следила за событиями на поле "Арены Львов". Даже и не скажешь, что команда Дулуба сегодня прыгнула выше головы. Просто соперник выступил намного ниже своих возможностей.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Юрий Иванов (Макеевка)

Ассистенты: Юрий Федорак (Ивано-Франковск), Игорь Дебенко (Ивано-Франковск)

ФК Львов - Заря 2:1

Голы: Шина 1, Ловро Цвек 31 (авт.) - Максим Лунёв 64

ФК Львов: Александр Ильющенков, Алексей Довгий, Михай-Даниэл Лека, Шина (Назарий Ныч 73), Энес Махмутович, Владимир Якимец, Андрей Бусько, Артур Ременяк (Фране Чирьяк 72), Эрнест Антви (Роман Михайлив 90+1), Максим Грисьо (Дмитрий Семенив 73), Сергей Политыло (Борис Крушинский 89)

Заря: Дмитрий Мацапура, Ловро Цвек, Шахаб Захеди (Максим Лунёв 46), Дмитрий Хомченовский (Владислав Кабаев 46), Александр Гладкий, Сергей Булеца, Артём Громов (Кристиан Даль 84), Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын (Жуниор Рейс 46), Аллахяр Саядманеш (Раймонд Фримпонг 84)

Предупреждения: Эрнест Антви 10, Алексей Довгий 47, Александр Ильющенков 90 - Шахаб Захеди 24, Владислав Кабаев