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Динамо, сборная Украины мечты, украинский или российский борщ. Десять вопросов Ващуку

Премьер-лига
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(1 голосов)
Динамо, сборная Украины мечты, украинский или российский борщ. Десять вопросов Ващуку

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук ответил на десять вопросов читателей и журналистов сайта Sport.ua. В частности, предположил, как бы Валерий Лобановский оценил нынешний украинский футбол, вспомнил свои лучшие сувениры, назвал символическую сборную Украины за время Независимости и сравнил украинский и российский борщ.

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В статье: Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Источник:
SportUA LIVE

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkiv)
20.11.2021 в 16:21
Який іще "російський борщ"? "Російський борщ" - це щі. Борщ буває виключно український.
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