Динамо, сборная Украины мечты, украинский или российский борщ. Десять вопросов Ващуку

Бывший игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Владислав Ващук ответил на десять вопросов читателей и журналистов сайта Sport.ua. В частности, предположил, как бы Валерий Лобановский оценил нынешний украинский футбол, вспомнил свои лучшие сувениры, назвал символическую сборную Украины за время Независимости и сравнил украинский и российский борщ.