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Бондарь и Мудрик в старте. Стали известны составы на матч Шахтер - Рух

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Подопечные Де Дзерби должны брать три очка

Бондарь и Мудрик в старте. Стали известны составы на матч Шахтер - Рух

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня в матче 15-го тура УПЛ встретятся "Шахтер" и "Рух". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.

Шахтер: Трубин, Исмаили, Бондарь, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Мудрик, Тете, Марлос, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Сикан.

Рух: Панькив, Мартинюк, Таллес, Стаменкович, Альваренга, Роман, Сапуга, Климчук, Дидык, Бойчук, Билый.

Запасные: Ледвий, Притула, Рунич, Тафари, Слюсар, Карасюк, Федорчук, Савчук.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Валерий Бондарь Михаил Мудрик
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Источник:
Сайт УПЛ

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 16:49
Посмотрим новую звезду мирового футбола - Мудрыка!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 16:39
Шахтер порвёт круче, чем Динамо с поддавающимся!!!!!
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0
-1
Рівнянин (Рівне)
20.11.2021 в 16:38
Сьогодні Рух повинен вхарити бандерлогів.
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simargl (Чернигов)
20.11.2021 в 16:39
Так вони ж не проти Вереса грають ))
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