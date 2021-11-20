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Бондарь и Мудрик в старте. Стали известны составы на матч Шахтер - Рух
Подопечные Де Дзерби должны брать три очка
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня в матче 15-го тура УПЛ встретятся "Шахтер" и "Рух". Матч начнется в 17:00 по киевскому времени.
Шахтер: Трубин, Исмаили, Бондарь, Матвиенко, Додо, Майкон, Маркос Антонио, Мудрик, Тете, Марлос, Фернандо.
Запасные: Пятов, Витао, Кривцов, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Соломон, Педриньо, Сикан.
Рух: Панькив, Мартинюк, Таллес, Стаменкович, Альваренга, Роман, Сапуга, Климчук, Дидык, Бойчук, Билый.
Запасные: Ледвий, Притула, Рунич, Тафари, Слюсар, Карасюк, Федорчук, Савчук.
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