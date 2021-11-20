Полузащитник Александрии приехал из лагеря сборной с переломом

Главный тренер "Александрии" прокомментировал предстоящий матч против "Днепра-1", а также рассказал о кадровых потерях команды:

“Против “Днепра-1” будем работать так же, как и с любой другой командой. Есть свои нюансы, мы будем придерживаться их. Думаю, что наша защита справится. Подстраиваться под соперника мы не будем. Готовимся в таком же режиме, как и к любой другой команде. Просто в нашем полку снова прибавилось травмированных. Мустафаев приехал из сборной с переломом плюсневой кости. Также травмированы Стецьков и Гринь”, – сказал Гура.

Отметим, что Мустафаев был недавно натурализован сборной Азербайджана. Во время перерыва на ноябрьские международные матчи Эмиль был вызван в азербайджанскую молодежку, за которую провел 87 минут в матче против Норвегии U-21 (1:2).

Напомним, что "Днепр-1" и "Александрия" встретятся сегодня, 20 ноября, в 19:30.