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Шок для фаворита. Видео голов и обзор матча Львов - Заря 2:1
Смотрим нарезку самого интересного в игре
Фото: ФК Львов / Автор неизвестен
"Заря" не смогла порадовать своего главного тренера Виктора Скрипника, который вчера отмечал День рождения. В выездном поединке против "Львова" луганчане неожиданно уступили 1:2. Хозяева однозначно лучше провели эту встречу и заслужили на победу. Третья команда чемпионата сегодня смогла забить только один гол благодаря отличному дальнему удару Лунёва. Но на этом вся угроза у ворот львовян была практически исчерпана.
"Заря", пока свои игры не проведут "Днепр-1" и "Ворскла", остаётся третьей. "Львов" же обходит "Колос" с "Черноморцем", поднимаясь на одиннадцатую строчку.
ФК Львов - Заря 2:1
Голы: Шина 1, Ловро Цвек 31 (авт.) - Максим Лунёв 64
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