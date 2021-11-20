Иванов не назначил пенальти в пользу Зари. Судейский эксперт назвал причину такого решения

В матче 15-го тура УПЛ "Львов" - "Заря" произошла сенсация – победу одержала команда, находящаяся в нижней части турнирной таблицы. Однако не все произошло справедливо с точки зрения судейской работы. Арбитр в поле Юрий Иванов в очередной раз допустил грубую ошибку, которую и проанализировал судейский эксперт Мирослав Ступар.

- Иванов в своем репертуаре. Его предыдущий матч ("Динамо" - "Ворскла") был провальным, говорили мы о его промахах и в некоторых других матчах. И вот результативная ошибка в поединке "Львов" - "Заря", заключавшаяся в не назначении одиннадцатиметрового в ворота "Львова" на 39-й минуте. Нет ВАР – нет помощи. Дело не в том, хотел или не хотел он назначать пенальти, а в том, что Иванов не видел, как Махмутович после передачи Громова в собственной штрафной сыграл рукой. Мяч прилетел с близкого расстояния, но это не имеет значения – Махмутович должен был убрать руку, а не выставлять ее, - сказал эксперт.

- Проблема Иванова в том, - говорит Мирослав Ступар, - что он не очень хорошо читает игру. Арбитр выдерживал диагональ, Громов вошел в штрафную, а Иванов дальше остался на диагонали. Хотя должен был сместиться в штрафную площадь и увидеть игру рукой защитника. Жаль, ведь недавно мы видели матч Босния и Герцеговина - Финляндия, где судья Оливер наглядно продемонстрировал, как нужно читать игру, выбирать правильную позицию и избегать таких ошибок, как у Иванова.

Иванов старался держать дисциплину карточками, не оставлял без внимания эмоции, неприемлемые комментарии и действия участников игры. Но это не перечеркивает плохого впечатления о его работе. Он также не увидел (и не мог увидеть из-за скопления футболистов) эпизод, когда Кабаев в конце матча умышленно локтем ударил игрока "Львова", после чего тот рухнул на газон. Был бы ВАР – это было бы стопроцентное удаление игрока Зари", - подытожил Мирослав Иванович.

Отмененный гол Махмутовича после подачи углового – решение, как сказал нам эксперт, справедливое. Ведь мяч, во-первых, при подаче вышел за пределы поля, а во-вторых, Махмутович в борьбе помогал себе руками и нарушил правила.

Отметим, что "Заря" проиграла во Львове местной команде со счётом 1:2.