Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации

15-й тур "Шахтер" начинал в качестве лидера. Перед самой международной паузой "горняки" опередили "Динамо" по разнице голов, но киевляне очень быстро восполнили баланс точных ударов. В пятницу они играли против почти родного "Черноморца", добившись комфортных плюс пять голов. Сегодня все ждали ответ от "оранжево-черных". Нужно было побеждать, нужно было забивать, причем немало. И никаких отмазок из-за международной паузы или скорой игры с "Интером".

В гости к "Шахтеру" прибыл львовский "Рух". Коллектив Кучука не старается показывать яркий футбол, делая ставку на эффективность. Получается далеко не всегда, но неприятных полтора часа "руховцы" могут подарить любому оппоненту. Кучук чуть удивил составом, выставив сразу трех игроков младше 20-ти, что не совсем на него похоже. Но никакая молодость не отразилась на игре гостей. "Рух" сразу отдал мяч оппоненту, отойдя к своим владениям. Говоря проще - "Рух" заехал на поле автобусом.

"Шахтеру" вряд ли было комфортно. "Горняки" много владели мячом, легко добирались до штрафной соперника, где просто упирались в стену. Когда её удавалось пройти, в своих владениях любой пожар гасил опытный Панькив. Хозяевам не хватало финишера впереди, не хватало былой агрессии и ударов по воротам. Одним словом, вышли наружу старые проблемы, о которых в октябре многие успели позабыть. Игра против низкого блока остается проблемой для "Шахтера". Пока что противоядие найти не удалось.

В перерыве де Дзерби не провел ни одной замены, решив дать дополнительное время игрокам старта. Картина от этого особо не изменилась. "Шахтер" пытался взять соперника измором, создавая при этом минимум моментов. Все по-прежнему ограничивалось попытками найти кого-то в штрафной после прострелов с флангов, но Фернандо с ролью центрального нападающего справиться не сумел. И если игра была лишена искры, то эмоций хватало за пределами поля. Вначале де Дзерби что-то не поделил с Леонидом Кучуком, из-за чего оба наставника получили по желтой. После этого немного потолкались игроки на поле во время замены Альваренги. Ну хоть какое-то развлечение для простого зрителя, хоть какие-то эмоции.

Итальянский алленаторе провел ряд замен, пустив в бой Сикана и Соломона, но, что интересно, атаку это не усилило. Возможно, даже немного ослабило. Да, Манору удался фирменный удар в дальний угол, который мог стать победным. Золотым. Но нет - штанга встала на пути мяча, заставив вингера схватиться за голову. "Рух" стал потягивать время, но эти хитрости с их стороны читались заранее. Согласитесь, нулевая ничья куда больше подходила сегодня гостям. Но даже это львовянам не помогло. Почему? Потому что Маркос Антонио. Сначала бразилец шикарно пробил издали, открыв счет на 86-й минуте, а спустя небольшой временной промежуток, он же отдал своевременный пас на Тете - вингер пробил между ног Панькиву. Такой вот двухминутный блицкриг под самый занавес. Такая вот вымученная победа Шахтера. Но главное ведь победа. Не верите? Оцените эмоции де Дзерби после первого забитого, которые привели ко второй желтой и удалению итальянцу. После этого он высказал немало неприличных слов. Таков характер.

"Рух" держался до последнего, и вполне мог рассчитывать на нулевую ничью. Но Маркос Антонио был против сенсации.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

Шахтер - Рух 2:0

Голы: Маркос Антонио 86, Тете 87

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Майкон де Андраде, Маркос Антонио, Марлос (Педриньо 57), Тете, Михаил Мудрик (Манор Соломон 57), Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Даниил Сикан 57)

Рух: Юрий Панькив, Юрий Климчук, Ярослав Мартынюк (Роман Карасюк 75), Богдан Бойчук (Василий Рунич 65), Максим Белый, Фабрисио Альваренга (Остап Притула 65), Роман Дидык, Таллес Бренер, Милош Стаменкович, Марко Сапуга (Валерий Федорчук 54), Виталий Роман

Предупреждения: Роман Дидык 40, Богдан Бойчук 59, Фабрисио Альваренга 65