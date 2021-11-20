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Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации

Премьер-лига
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(11 голосов)

Гол и голевая от юркого бразильца

Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

15-й тур "Шахтер" начинал в качестве лидера. Перед самой международной паузой "горняки" опередили "Динамо" по разнице голов, но киевляне очень быстро восполнили баланс точных ударов. В пятницу они играли против почти родного "Черноморца", добившись комфортных плюс пять голов. Сегодня все ждали ответ от "оранжево-черных". Нужно было побеждать, нужно было забивать, причем немало. И никаких отмазок из-за международной паузы или скорой игры с "Интером".

В гости к "Шахтеру" прибыл львовский "Рух". Коллектив Кучука не старается показывать яркий футбол, делая ставку на эффективность. Получается далеко не всегда, но неприятных полтора часа "руховцы" могут подарить любому оппоненту. Кучук чуть удивил составом, выставив сразу трех игроков младше 20-ти, что не совсем на него похоже. Но никакая молодость не отразилась на игре гостей. "Рух" сразу отдал мяч оппоненту, отойдя к своим владениям. Говоря проще - "Рух" заехал на поле автобусом.

Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации - изображение 1

"Шахтеру" вряд ли было комфортно. "Горняки" много владели мячом, легко добирались до штрафной соперника, где просто упирались в стену. Когда её удавалось пройти, в своих владениях любой пожар гасил опытный Панькив. Хозяевам не хватало финишера впереди, не хватало былой агрессии и ударов по воротам. Одним словом, вышли наружу старые проблемы, о которых в октябре многие успели позабыть. Игра против низкого блока остается проблемой для "Шахтера". Пока что противоядие найти не удалось.

В перерыве де Дзерби не провел ни одной замены, решив дать дополнительное время игрокам старта. Картина от этого особо не изменилась. "Шахтер" пытался взять соперника измором, создавая при этом минимум моментов. Все по-прежнему ограничивалось попытками найти кого-то в штрафной после прострелов с флангов, но Фернандо с ролью центрального нападающего справиться не сумел. И если игра была лишена искры, то эмоций хватало за пределами поля. Вначале де Дзерби что-то не поделил с Леонидом Кучуком, из-за чего оба наставника получили по желтой. После этого немного потолкались игроки на поле во время замены Альваренги. Ну хоть какое-то развлечение для простого зрителя, хоть какие-то эмоции.

Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации - изображение 2

Итальянский алленаторе провел ряд замен, пустив в бой Сикана и Соломона, но, что интересно, атаку это не усилило. Возможно, даже немного ослабило. Да, Манору удался фирменный удар в дальний угол, который мог стать победным. Золотым. Но нет - штанга встала на пути мяча, заставив вингера схватиться за голову. "Рух" стал потягивать время, но эти хитрости с их стороны читались заранее. Согласитесь, нулевая ничья куда больше подходила сегодня гостям. Но даже это львовянам не помогло. Почему? Потому что Маркос Антонио. Сначала бразилец шикарно пробил издали, открыв счет на 86-й минуте, а спустя небольшой временной промежуток, он же отдал своевременный пас на Тете - вингер пробил между ног Панькиву. Такой вот двухминутный блицкриг под самый занавес. Такая вот вымученная победа Шахтера. Но главное ведь победа. Не верите? Оцените эмоции де Дзерби после первого забитого, которые привели ко второй желтой и удалению итальянцу. После этого он высказал немало неприличных слов. Таков характер.

"Рух" держался до последнего, и вполне мог рассчитывать на нулевую ничью. Но Маркос Антонио был против сенсации.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)
Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)
Шахтер - Рух 2:0
Голы: Маркос Антонио 86, Тете 87
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Майкон де Андраде, Маркос Антонио, Марлос (Педриньо 57), Тете, Михаил Мудрик (Манор Соломон 57), Николай Матвиенко, Исмаили, Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Даниил Сикан 57)
Рух: Юрий Панькив, Юрий Климчук, Ярослав Мартынюк (Роман Карасюк 75), Богдан Бойчук (Василий Рунич 65), Максим Белый, Фабрисио Альваренга (Остап Притула 65), Роман Дидык, Таллес Бренер, Милош Стаменкович, Марко Сапуга (Валерий Федорчук 54), Виталий Роман
Предупреждения: Роман Дидык 40, Богдан Бойчук 59, Фабрисио Альваренга 65

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Маркос Антонио
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Комментарии (84)
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Acsakal (Kharkiv)
20.11.2021 в 20:08
ДеДзербі знову розчарував. Бо Шахтар виграв не завдяки тренерським рішенням, а всупереч ним, виключно завдяки індивідуальній майстерності. Перший тайм влучно охарактеризував Сопко у післяматчовому розборі: грали дуже вузько, між двома кутами штрафного майданчика. Якщо правим флангом ще намагався робити якісь забігання Додо, то лівий фланг стояв, швидкості Мудрика та Ісмаілі не використовували. Другий тайм продовжилося те саме, і лише хвилин за 15 до кінця почали намагатися бити здалеку, і врешті-решт саме це спрацювало... Чому Шахтар так звужував атаки, чому не бив з-за меж штрафного в першому таймі (як це, до речі, робило Динамо в матчі з Чорноморцем) - абсолютно незрозуміло. Ну і Сікан показав, чому він не стане лідером атак Шахтаря навіть за відсутності Траоре. Ні, не тому, що він зробив гольовий пас на Тете хребтом в стилі електричного стовпа, навіть не дивлячись на мяч, який адресували саме йому, а тому, що він не зіграв на добиванні, коли мяч після удару Соломона відскочив від стійки. Справжній нападник-голеадор має бути готовий до такого відскоку і має кидатися на добивання головою, грудьми, ногою - та чим завгодно. А Сікан навпаки - відсахнувся від відскочившого мяча і як на мене - остаточно розписався у своїй повній профнепридатності. Ну і останнє (спеціально для динамівських фанів) - про суддівство. На мою думку, Арановський відсудив сьогодні дуже якісно, але вони просто зобов'язані перетерти Арановського на порох, бо він, додавши 5 хвилин до основного часу, дав свисток про закінчення гри, коли таймер показував 94:57, а цього (на глибинне переконання фанів Динамо) не можна робити навіть під страхом смертної кари.
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+2
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 20:27
Уявляю якби хтось з кротів виходив віч на віч за 5 сек. до фінального. Ніякий судійка би не свиснув.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.11.2021 в 19:58
Где то читал, что Интер это фарм Руха. По логике Киевский Шахтер не должен иметь проблем с итальянцами в ЛЧ.
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+2
-2
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vasa pupkis (Киев)
20.11.2021 в 19:45
Шахта сэкономила суркисам немного денег)))
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+1
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.11.2021 в 19:57
Немного шуб)
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:41
В комбинации со вторым голом Сикан - гроссмейстер
Ответить
+2
-1
kiwa83 (черкаси)
20.11.2021 в 19:34
А разве по разнице голов, а не по личным встречам? А ну подскажите пожалуйста
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+1
-1
prostors (Вольногорск)
20.11.2021 в 19:37
В личных встречах 0-0. Не путай суперкубок.
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+3
0
kiwa83 (черкаси)
20.11.2021 в 19:40
Да 0-0, но домашняя была для Динамо, вроде шахта должны тогда быть выше
0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 20:25
Якщо дуже хочеться то Чмохтар треба поставити на 1місце.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:43
Если по личкам паритет, тогда мячи. Если по всем показателям равенство в конце чемпионата, то золотой матч.
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+1
0
kiwa83 (черкаси)
20.11.2021 в 19:44
Ясно, ок, спасибо
+1
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
20.11.2021 в 19:30
Матч не видел, но слив осуждаю
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+2
-4
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:31
зря)
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+4
-1
Comment06 (Украина)
20.11.2021 в 19:28
Неожиданно упорно и уверенно оборонялся Рух, беззубо и бездарно атаковал Шахтер- отсюда напряженность и валидольность матча. И если бы не красивый, но шальной гол Маркоса Шахтер заслуженно мог не досчитаться очков. Де Дзерби с такими нервами пора к психиатру, а Шахтеру придумывать, как с такой игрой не опозориться в Милане.
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+4
0
avatar
walcom (Киев)
20.11.2021 в 19:21
можно ехать с оптимизмом к интеру
Ответить
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:27
Не, с оптимизмом динама будет принимать Баварию
Ответить
+3
-3
avatar
walcom (Киев)
20.11.2021 в 20:28
Деревышка. тут не про Динамо)
0
0
фрілансер (Львів)
20.11.2021 в 19:21
РУХівський автобус трошки не доїхав до фінального свистка-- кулко спустило! і зразу друге...
Ответить
+5
-1
avatar
walcom (Киев)
20.11.2021 в 19:21
ржавые отскочили
Ответить
+4
-8
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.11.2021 в 19:19
От это облом дырявым, а то петухи полярные губу уже раскатали
Ответить
+6
-6
sasha_lv (Львів)
20.11.2021 в 19:21
Зато пєтухі бомжатські відскочили....
Ответить
+4
-8
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
20.11.2021 в 19:18
Народ,сколько срача в комментах.....Гайка будет обоим,что от Баварии,что от Интера....Таков уровень нашего футбола на сегодняшний день
Ответить
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:21
смотря какую игру покажут при гайках! а вдруг и болт покажут!)))
Ответить
+5
-3
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:28
разве что в Милане
+2
-2
Gafan777 (Каменка)
20.11.2021 в 19:13
Вся разница наших грандов в том, что ДК против Баварии не поиграет, а Шахта с Интером хоть поиграют, дадут надежду какую-то, хотя в конечном итоге первым то понятно и так, что пися, а вторым пися, но с надеждой)
Ответить
+6
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:16
Надина пися
Ответить
+2
-2
мы за динамо (киев)
20.11.2021 в 19:46
а у наді піся ззаді
0
-2
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.11.2021 в 19:11
Ой,во Львове не только завод ЛАЗ развалили,но и сегодня неРУХомий ) Шахтёр-с трудной победой! А вот вчера ДК2 очень широко раздвинуло перед ДК1...6 раз.
Ответить
+7
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:14
но для хорошей картинки разок глотнули))))
Ответить
+2
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.11.2021 в 19:16
Так будулай же сценарий писал)
+3
-1
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:06
А ДеЗєбра доскакався до червоної...
Ответить
+6
-7
aleks68
20.11.2021 в 19:14
тебп от этого легче чмо дырявое.гоняй лысого на суркиса,цыгана и всё своё занюханное динамо
Ответить
+7
-7
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:19
Що ти там гавкаєш, собака?
+5
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:05
после такого "футбола" как приятно будет посмотреть ливерпуль - арсенал!
Ответить
+6
-3
аалекс ( Крым)
20.11.2021 в 19:44
Да и Лацио-Ювентус тоже.
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 19:04
Закономірно що цей приматарій вже в середу буде короновано на останнього в групі ЛЧ.
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+4
-13
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 19:08
Сначала посмотрим на Баварию))))))
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+7
-3
avatar
simargl (Чернигов)
20.11.2021 в 19:10
Вторник переживи..., после дерби динамовцы будут усталым )))) хотя хотелось бы проход в евровесну всех трех команд из УПЛ
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+5
-2
aleks68
20.11.2021 в 19:12
во сборище дебилов-динамо получит своё по полной программе.
Ответить
+6
-2
ZNAK_VOPROSA
20.11.2021 в 19:17
Тебя уже давно на петуха дырявого короновано
Ответить
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:20
не короновано, а плинтусировано!
+5
-2
аалекс ( Крым)
20.11.2021 в 19:03
Рух неплохо потрепал нервы горнякам, но класс есть класс. Шахтер с заслуженной победой. Будем надеяться, что в Италии, будет совсем другая игра.
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+8
-2
avatar
simargl (Чернигов)
20.11.2021 в 19:02
Какой то вялый футбол был от ШД аж 85 минут матча. Да , владение мячом, много ударчиков, давленьице... но С Интером так не победишь..., а Рух таки стойко провёл эти 88 минут, а потом рассыпались. Умиляет на этом фоне вчерашнее "дерби" ДК - ДК-2 с семью забитыми мячами))))
Ответить
+8
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 19:02
Тягнуть Смоктар за вуха...
Ответить
+5
-16
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:03
Ще й як...Треба було б, грали і всі 120 хвилин до " пабєди"...
Ответить
+4
-10
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 19:03
Расстроились бедолаги))))
Ответить
+11
-3
avatar
simargl (Чернигов)
20.11.2021 в 19:04
Рассмешил))) ДК ж уже на первом месте забив неуступчивому Черноморцу в упорной борьбе шесть голов )))))
Ответить
+11
-4
aleks68
20.11.2021 в 19:06
отсососи со своим ....динамо чмо дырявое.пойди и удавись с горя.бокасса-использованный презерватив
Ответить
+8
-4
Gafan777 (Каменка)
20.11.2021 в 19:08
Ахаха, ну ты Витя в своём репертуаре, я понимаю ты болеешь за ДК, но уже многим упоротым таким как ты давно стало понятно, что Шахта на самом деле показыает качественнее футбол, красивее, вкуснее, много чего ещё можно говорить, ну ты в принципе молодец за марку ДК тянешь до конца, но хоть по игре признай ты хоть наконец, что ДК на сегодняшний день это ДНО
Ответить
+10
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:12
кому и что ты хочешь доказать?)))
+4
-4
avatar
Prideman (Lviv)
20.11.2021 в 19:02
Недотерпіли. А з іншого боку пора би Кучуку вєже зрозуміти, що гра другим і номером і гра на відбій-це різні речі. Якщо ти граєш на відбій тобі рано чи пізно забють
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+6
0
sasha_lv (Львів)
20.11.2021 в 19:06
З Кучуком нормальної гри не буде...Суперавтобус і перекат м'яча,без нападу практично
Ответить
+4
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:07
каучук
+3
-3
Ulrih84 (M-G)
20.11.2021 в 19:00
Просто посміхаюсь над шляхтьором. Так тримати.
Ответить
+4
-13
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:02
Ответить
+2
-11
aleks68
20.11.2021 в 19:07
смейся над своим занюханным дЫнамо и не гавкай падаль
Ответить
+8
-3
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
20.11.2021 в 19:19
А почему?
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 19:00
Немного расстроен, что ещё не научились сначала игры вскрывать автобусы(((( Это уже не первая победа, где соперник ниже классом просто выдыхается вконце и Шахтер дожимает имея качественную ротацию...... Надо прибавлять!!! С победой!
Ответить
+7
-3
avatar
Сommandor_Death_Star (dn.ua)
20.11.2021 в 18:59
Валидол!
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 18:58
с победой над козлячим автобусным йухом!
Ответить
+13
-7
avatar
Prideman (Lviv)
20.11.2021 в 19:02
козлячий в тебе язик. за кілометр козла видно
Ответить
+5
-12
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:03
у тебя появились деньги на зеркало и бинокль?
+5
-4
aleks68
20.11.2021 в 19:08
посмотри в зеркало чучело
+4
-3
avatar
Prideman (Lviv)
20.11.2021 в 19:06
а тут і без того з тобою все ясно
Ответить
+4
-4
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:07
+3
-5
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 18:57
Качественный ЛАЗ от Кучука. Но это проблемы Шахтера. Что до Де Дзерби, то он какой-то "анти-Фонсека" - слишком много ротации, и как следствие, не всегда сыгранный и нестабильный в игре состав. Хорошо что Маркос Антонио выручил в конце, иначе было бы -2.
Ответить
+5
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:00
так хоть сыгранный, хоть несыгранный - всем против автобусов играть! а вот отдать мяч сопернику, потренировать свою игру в обороне (пусть и против колхозян), выходы в контры - для зебры это, наверное, вчерашний день...
Ответить
+4
-4
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:07
Как же отдавать мяч, если соперник не хочет его забирать и окопался в штрафной?
+5
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:10
очень просто! не тикитачить стоя, а доходить до штрафной, бить по воротам - угловой или мяч у автобусников, которые должны будут перестраиваться для "атаки"...а там уже можно и в центре прессинговать, и ближе к автобусу, но не тягать мяч без ударов 85 минут
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:13
Если б забили быстро, то может и модель игры поменялась бы, контры и всё такое... А так пришлось овновозилово терпеть до первого забитого на 85 мин. Хотя признаю, Шахтер сегодня был излишне ленив и академичен.
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:14
А еще не хватало твоего "кумира" - Патрика))
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 19:15
его удачно заменял марлос, который частенько вместо паса вперёд подтормаживал атаки (не так, как то кучерявое чудо, но всё же)
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:19
Марлос в центре это провальная затея еще со времен Каштру, уж лучше Алан - у него хоть опыта на этой позиции больше
+1
-1
artem06725 (Мариуполь)
20.11.2021 в 18:57
Ой, автобус сломался! Поделом.
Ответить
+12
-3
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 18:57
Ледве не вс.ався радной Шахтьор...
Ответить
+6
-12
avatar
scorpius (Ck)
20.11.2021 в 19:00
...та все ж таки всрався один дурнуватий костопiльчанин
Ответить
+10
-3
aleks68
20.11.2021 в 19:09
твое ....динамо давно в дерьме убогий
Ответить
+5
-3
perogiv52 (.)
20.11.2021 в 19:13
Родной динамо и родной динамо 2 вот это футбол я думал голов 15 будет просто супер,а Костополь это так пролёт фанеры и язык отстоя.
Ответить
+4
-2
avatar
Nеxt-R (Киев)
20.11.2021 в 18:56
Краще така сьогоднішня чесна і важка перемога, ніж вчорашній легкий і ганебний договорняк дирявих
Ответить
+13
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.11.2021 в 19:03
Особливо чесні перемоги над Будкою, яку ще й підвозять як повію.
Ответить
+4
-13
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 19:05
Вчера повію підвозили!
+11
-2
аалекс ( Крым)
20.11.2021 в 19:06
Да уж прямо на дом вызвали.
+10
-3
aleks68
20.11.2021 в 19:10
бокасса -е.....й дебил и петух суркиса
+7
-3


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