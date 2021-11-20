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Де Дзерби получил красную карточку в матче с Рухом
Тренер был слишком эмоциональным
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня в матче 15-го тура УПЛ встретились "Шахтер" и "Рух". Поединок закончился победой дончан со счетом 2:0.
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби получил красную карточку и был удален с поля. Итальянцу дали вторую желтую после гола Маркоса Антонио за излишнюю эмоциональность.
Напомним, что первое предупреждение он получил за перепалку с главным тренером "Руха" Леонидом Кучуком.
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Комментарии (6)
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Unselfish (Белая Церковь )
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kotіgorok (Чернiгiв)
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sasha_lv (Львів)
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