Де Дзерби получил красную карточку в матче с Рухом

Пусть лучше так, чем как му-му Каштру. Тем более в нашем Футболе и обществе нельзя быть слишком интеллигентным, всякое быдло будет воспринимать твою сдержанность и воспитание - как слабость. А в зубы дал, напихал в ответ, глядишь уже и претензий к тебе нет. В борьбе с дырявыми нужно иметь характер и давать сдачи, Де Дзерби имеет неплохой потенциал ответить так, что бы быдло отвалило. p.s. Красная карточка фигня, главное - результат на табло.