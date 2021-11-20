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Де Дзерби получил красную карточку в матче с Рухом

Премьер-лига
(6 голосов)

Тренер был слишком эмоциональным

Де Дзерби получил красную карточку в матче с Рухом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сегодня в матче 15-го тура УПЛ встретились "Шахтер" и "Рух". Поединок закончился победой дончан со счетом 2:0.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби получил красную карточку и был удален с поля. Итальянцу дали вторую желтую после гола Маркоса Антонио за излишнюю эмоциональность.

Напомним, что первое предупреждение он получил за перепалку с главным тренером "Руха" Леонидом Кучуком.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (6)
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Матч Футболович
20.11.2021 в 20:29
Пусть лучше так, чем как му-му Каштру. Тем более в нашем Футболе и обществе нельзя быть слишком интеллигентным, всякое быдло будет воспринимать твою сдержанность и воспитание - как слабость. А в зубы дал, напихал в ответ, глядишь уже и претензий к тебе нет. В борьбе с дырявыми нужно иметь характер и давать сдачи, Де Дзерби имеет неплохой потенциал ответить так, что бы быдло отвалило. p.s. Красная карточка фигня, главное - результат на табло.
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
20.11.2021 в 19:52
А билет в Италию макароннику не дали?
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0
-4
avatar
kotіgorok (Чернiгiв)
20.11.2021 в 19:25
Хоть какое-то утешение дырявым
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+5
-5
sasha_lv (Львів)
20.11.2021 в 19:27
У тебе шо,зад свербить?Хоча да,шо у бомжів чисте можє бути.
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+3
-4
Only DK (Kyiv)
20.11.2021 в 19:21
Пусть серну попросит чего-то расслабляющего подогнать
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+3
-4
sasha_lv (Львів)
20.11.2021 в 19:10
Дюжє нервовий товариш,однако
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+6
-4


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