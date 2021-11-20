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Йожеф Сабо о матче Черноморец - Динамо: Это было запланировано, чтобы побольше забить и выйти на первое место

Премьер-лига
(9 голосов)

Экспертное мнение

Йожеф Сабо о матче Черноморец - Динамо: Это было запланировано, чтобы побольше забить и выйти на первое место

ТК Футбол 1/2/3

UA-Футбол
Новина українською

Во время послематчевого эфира на телеканале "Футбол 2", посвященном итогам поединка "Шахтер" - "Рух" (2:0), директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна ответил на вопросы об арендованных футболистах. Получив в пример ситуацию "Динамо", позволившему своим арендованным игрокам "Черноморца" играть против материнской команды, Срна сказал, что "Шахтер" и дальше будет запрещать своим футболистам играть против себя в составе других команд.

На ситуацию отреагировал также эксперт студии Йожеф Сабо:

- Мне кажется, что это был запланированный матч ["Черноморец" – "Динамо", 1:6, - примечание автора]. Чтобы побольше забить, чтобы выйти на первое место. Это запланировано, - сказал экс-игрок и тренер киевского "Динамо", а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" после 15 туров УПЛ имеют одинаковое количество очков, но в таблице лидируют киевляне благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных.

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В статье: Йожеф Сабо
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(9 голосов)
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Источник:
ТК Футбол 2

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Комментарии (17)
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FCZK-1922 (Кировоград)
20.11.2021 в 20:22
Дедушка йожик и по совместительству отличный в прошлом футболист может пора на пенсию уже
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0
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
20.11.2021 в 20:21
Кому, как ему не знать! Опытный и с динамовским сердцем!
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+2
-1
мы за динамо (киев)
20.11.2021 в 20:20
йожеф йожефович впевнено стабілізувався на очевидному для всіх рівні футбольної експертності. отакий вибір. пс але і середовище у повній відповідності. кротоферма однако.
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+1
-1
kukarekin (Одесса)
20.11.2021 в 20:00
На этот раз сабо прав. Как может быть противостояние против того кто платит?
Ответить
+5
-4
Тренерую (Столица)
20.11.2021 в 20:01
Почему оно за Мариуполь молчит ???
Ответить
+2
-3
kukarekin (Одесса)
20.11.2021 в 20:09
Потому что сабо эксперд
+1
-1
kukarekin (Одесса)
20.11.2021 в 20:11
Потому что сабо экс@перд
+2
0
kukarekin (Одесса)
20.11.2021 в 20:12
Ахмет ему платит и это его греет
+2
0
avatar
Viktor Ivanjvich
20.11.2021 в 19:58
это было ясно давно
Ответить
+2
-2
Тренерую (Столица)
20.11.2021 в 19:57
Продажный очколиз )))
Ответить
+1
-4
sasha_lv (Львів)
20.11.2021 в 19:54
ЄксПєрд
Ответить
+2
-2
Only DK (Kyiv)
20.11.2021 в 19:48
Срна сказал, что "Шахтер" и дальше будет запрещать своим футболистам играть против себя - естественно, не для этого они арендуполец столько лет содержат, чтобы те случайно очки у бибизян отобрали
Ответить
+4
-5
Algrab (Костопiль)
20.11.2021 в 19:48
Ответить
+4
-1
Shadow (Киев)
20.11.2021 в 19:46
А про Шахтер-Мариуполь тоже так говорил?
Ответить
+5
-1
Only DK (Kyiv)
20.11.2021 в 19:46
Перестаньте называть маразматика экспертом)
Ответить
+5
-5
FC SD CLUB (Кривой Рог)
20.11.2021 в 19:44
Сабо прав.
Ответить
+7
-7
команид (Киев)
20.11.2021 в 19:41
Это было запланировано, сказал эксперт выпивая очередной стопарь))
Ответить
+4
-6


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