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Йожеф Сабо о матче Черноморец - Динамо: Это было запланировано, чтобы побольше забить и выйти на первое место
Экспертное мнение
ТК Футбол 1/2/3
Во время послематчевого эфира на телеканале "Футбол 2", посвященном итогам поединка "Шахтер" - "Рух" (2:0), директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна ответил на вопросы об арендованных футболистах. Получив в пример ситуацию "Динамо", позволившему своим арендованным игрокам "Черноморца" играть против материнской команды, Срна сказал, что "Шахтер" и дальше будет запрещать своим футболистам играть против себя в составе других команд.
На ситуацию отреагировал также эксперт студии Йожеф Сабо:
- Мне кажется, что это был запланированный матч ["Черноморец" – "Динамо", 1:6, - примечание автора]. Чтобы побольше забить, чтобы выйти на первое место. Это запланировано, - сказал экс-игрок и тренер киевского "Динамо", а ныне эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3".
Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" после 15 туров УПЛ имеют одинаковое количество очков, но в таблице лидируют киевляне благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных.
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