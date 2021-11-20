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Выстраданная победа против аутсайдера. Видео голов и обзор матча Шахтёр - Рух 2:0

Премьер-лига
(1 голосов)

Вице-чемпион забивал только после 85-й минуты

Выстраданная победа против аутсайдера. Видео голов и обзор матча Шахтёр - Рух 2:0

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

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"Шахтёр" не позволил "Динамо" снова уйти в отрыв, хоть усилий для победы над "Рухом" дончанам пришлось приложить очень много. У "горняков" сегодня мало что получалось, команда де Дзерби нервничала, да и сам итальянец в технической зоне устроил такой концерт, что ещё до финального свистка отправился на трибуны из-за двух жёлтых карточек.

"Шахтёр" снова сравнялся с "Динамо" по количеству набранных очков, но на этот раз "горняки" отстают от киевлян по разнице забитых и пропущенных.

Шахтер - Рух 2:0
Голы: Маркос Антонио 86, Тете 87

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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