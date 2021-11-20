Срна: Посмотрел двадцать минут матча Черноморец - Динамо. Арендованные футболисты Шахтера против нас играть не будут

Директор по футболу донецкого "Шахтера" Дарио Срна ответил на вопросы журналистов после матча его команды с "Рухом", состоявшемся в 15-м туре УПЛ (2:0 в пользу "горняков").

- Сегодня Де Дзерби сыграл 300-й матч в своей тренерской карьере. Как его поздравили? Был ли какой-нибудь особый подарок для него?

- Для него и для нас самое важное сегодня – это три очка. Очень тяжелая игра получилась, всегда после сборных тяжело. В конце забили этот гол, "Рух" играл на расстоянии максимум двадцати метров от своих ворот, как всегда оборонялся, но, слава Богу, Маркос Антонио забил гол, затем и Тете, поэтому забрали три очка.

- Прокомментируйте информацию об аргентинце Альваресе. "Шахтеру" действительно нужен нападающий?

– С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Еще есть Сикан. Траоре сделали операцию, ожидаем его в начале следующего сезона. Так что Альвареса в "Шахтере" не будет.

- Вчера (19.11.2021) "Динамо" одержало победу над "Черноморцем" (6:1 – примечание), и Луческу после этого сказал, что не ожидал такого результата. Чемпионская гонка сейчас в самом разгаре?

- Да я вчера, если честно, где-то пятнадцать минут смотрел эту игру. И еще больше убедился после пятнадцати минут, что наш клуб "Шахтер" не будет позволять своим арендованным футболистам играть против себя. А что касается чемпионской гонки, то будет интересно до самого конца.

- А "Черноморцу" все же разрешили задействовать в матче арендованных. Ваше мнение по этому поводу…

- Я уже сказал, посмотрел вчера двадцать минут и окончательно поставил точку в этой теме: наши арендованные футболисты против нас не будут играть. Я думаю, что так лучше. А что касается футболистов "Черноморца", которые играли против "Динамо" – это их решение, - сказал Дарио Срна.