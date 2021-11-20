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Срна: С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Альвареса в Шахтере не будет

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Функционер рассказал о ситуации в клубе

Срна: С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Альвареса в Шахтере не будет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна дал комментарий о том, собирается ли команда покупать форварда:

- Прокомментируйте информацию об аргентинце Альваресе. "Шахтеру" действительно нужен нападающий?

– С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Еще есть Сикан. Траоре сделали операцию, ожидаем его в начале следующего сезона. Так что Альвареса в "Шахтере" не будет, - сказал Срна.

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В статье: Шахтер (Донецк) Рух (Львов) Альвар
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Комментарии (3)
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Матч Футболович
20.11.2021 в 21:34
Шутка что ли?! Фернандо - недоразумение, совершенно не уровень Шахтера. На сегодня в Шахтере нападения нет.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 21:20
и очень зря! довбика покупайте хотя бы
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avatar
таврия19752009 (симферополь)
20.11.2021 в 21:15
Бред .нападающий нужен срочно
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