Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Срна: С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Альвареса в Шахтере не будет
Функционер рассказал о ситуации в клубе
Фото: ФК Шахтер Донецк
Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна дал комментарий о том, собирается ли команда покупать форварда:
- Прокомментируйте информацию об аргентинце Альваресе. "Шахтеру" действительно нужен нападающий?
– С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Еще есть Сикан. Траоре сделали операцию, ожидаем его в начале следующего сезона. Так что Альвареса в "Шахтере" не будет, - сказал Срна.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Рух 2:0. Маркос Антонио против сенсации
- Так себе подарок тренеру. Львов - Заря 2:1
- Беланов: Игроки сборной Украины сами просили назначения Петракова главным тренером
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Матч Футболович
20.11.2021 в 21:34
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.11.2021 в 21:20
Ответить
0
0
таврия19752009 (симферополь)
20.11.2021 в 21:15
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
загрузка...