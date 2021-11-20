Срна: С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Альвареса в Шахтере не будет

Директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна дал комментарий о том, собирается ли команда покупать форварда:

- Прокомментируйте информацию об аргентинце Альваресе. "Шахтеру" действительно нужен нападающий?

– С таким Фернандо нам нападающий не нужен. Еще есть Сикан. Траоре сделали операцию, ожидаем его в начале следующего сезона. Так что Альвареса в "Шахтере" не будет, - сказал Срна.